Rapid will nächstes Ausrufezeichen setzen

Das Allianz Stadion war für Rapid zum Bundesliga-Auftakt bisher meist ein gutes Pflaster.

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Seit der Eröffnung der Heimstätte am 23. Juli 2016 – damals feierten die Hütteldorfer ein fulminantes 5:0 gegen die SV Ried – bestritten die Grün-Weißen acht Saisonauftakte vor eigenem Publikum und gingen fünfmal als Sieger vom Platz.

Auch heuer soll die Serie fortgesetzt werden. Der Start in die neue Spielzeit ist jedenfalls geglückt: Drei Siege aus den ersten drei Pflichtspielen in der Conference-League-Qualifikation und im ÖFB-Cup bei einem Gesamtscore von 12:3 sorgen für ordentlich Rückenwind. Nach den erfolgreichen Pflichtaufgaben wartet morgen (19 Uhr/live auf Sky & im oe24-Live-Ticker) im Bundesliga-Topspiel gegen den SCR Altach nun der erste Härtetest der neuen Saison.

Bevor für Rapid wieder eine englische Woche ansteht, wollen die Hütteldorfer mit einem Heimsieg den perfekten Liga-Start hinlegen – und diesmal den Schwung auch über den Herbst hinaus mitnehmen. "Wenn Altach so spielt, wie ich es erwarte, dann werden sieben oder acht Spieler in der Startelf stehen, die schon letzte Saison dabei waren. Das zeigt, dass Kontinuität da ist – und die spricht meistens für eine Verbesserung", warnte Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup.

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Ein Spaziergang war das Duell mit Altach zuletzt allerdings nicht. Bereits in der vergangenen Saison trafen beide Teams früh in Hütteldorf aufeinander. Rapid dominierte zwar die Partie, ließ aber zahlreiche Chancen liegen und vergab durch Ercan Kara in der Nachspielzeit sogar noch einen Elfmeter – am Ende blieb nur ein enttäuschendes 0:0.

Auch das Rückspiel im Schnabelholz brachte keinen Sieger. Andreas Weimann brachte die Hütteldorfer zwar in Führung, doch Altach schlug kurz vor Schluss zurück und sicherte sich noch ein 1:1. Es blieb das letzte Saisonduell, weil die Vorarlberger die Meistergruppe knapp verpassten. Mit Rang neun in der Bundesliga und dem Einzug ins ÖFB-Cup-Finale, in dem sie sich erst dem LASK geschlagen geben mussten, sorgten die Altacher dennoch für eine starke Saison.

Mögliche Aufstellungen:

SK Rapid – SCR Altach

Anpfiff: Sonntag 19.00 Uhr

Stadion: Allianz Stadion, Wien

Schiedsrichter: Jakob Semler

SK Rapid: Hedl – Horn, Raux-Yao, Schöller, Bolla – Bajlicz, Seidl – Dahl, Demir, Tilio – Adamsen

Es fehlen: Jean Marcelin (Oberschenkelverletzung), Claudy Mbuyi (Meniskusverletzung), Dominic Vincze (Knieverletzung), Lorenz Szladits (Sprunggelenksverletzung), Romeo Amane (verstauchter Knöchel), Martin Ndzie (Knieverletzung), Daniel Nunoo (Oberschenkelverletzung)

Altach: Stojanovic – Böckle, Rahmani, Milojevic, Zech, Jäger – Demaku, Bähre – Greil, Diawara, Massombo

Es fehlen: Shingo Nakano (Operation)

Live auf Sky Sport Austria.