Salzburg will starke Startserien prolongieren

Salzburg empfängt im ersten Meisterschaftsspiel unter dem neuen Trainer Danny Röhl den TSV Hartberg (Samstag 19.30 Uhr/live Sky & oe24-Live-Ticker ).

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Die Salzburger blicken vor dem Start gerne auf die Statistik, ging doch seit 2016 kein erstes Ligaspiel verloren. Bei einem Saisonauftakt zu Hause gab es gar seit 2000 keine Niederlage. "Wir wollen am Samstag unsere Pflicht erfüllen, das erfolgreiche Pokalspiel hilft auf jeden Fall", sagte Salzburgs Coach Danny Röhl vor seinem Ligadebüt.

Dass man viele Tore erzielen könne, stimme ihn zuversichtlich. "Wir haben auch ein Rezept, wenn Gegner tief stehen", ergänzte der 37-jährige Deutsche. Sein Gegenüber Markus Schopp bezeichnete er als "mutigen Trainer". Die Spielweise des TSV Hartberg, der auswärts vergangene Saison nur dreimal verlor, habe sich unter dem Neo-Coach "ein bisschen" geändert.

Schopp will Bullen "alles abverlangen"

Gewarnt ist der Tabellendritte der vergangenen Saison unabhängig davon. Im letzten Spiel 2025/26 hatten sich die Steirer mit einem 3:1 in Wals-Siezenheim erstmals überhaupt im 25. direkten Duell durchsetzen können. Zuvor hatte es dort auch noch ein 0:0 gegeben.

"Ein Meisterschaftsauftakt gegen Salzburg ist etwas ganz Besonderes. Wir treffen auf eine Mannschaft, die den Anspruch und die Qualität hat, Meister und Cupsieger zu werden. Für uns ist das eine große Herausforderung, auf die wir uns sehr gut vorbereitet haben und auf die wir uns freuen", sagte TSV-Rückkehrer Schopp. Man wolle dem Gegner bei einer "spannenden Aufgabe" auch wirklich "alles abverlangen".

Bei beiden Teams blieb personell kaum ein Stein auf dem anderen. Bei den Salzburgern sollen etwa Stürmer Haris Tabakovic, der sich laut Röhl als "100-prozentiger Vollprofi" präsentiere, Nikolas Veratschnig, Abubakr Barry und der neue Stammtormann Christian Zawieschitzky tragende Rollen spielen.

Ein Sieg wäre auch angesichts des Einstiegs in die Europa-League-Qualifikation am kommenden Donnerstag gegen Pafos wichtig. "Wenn man unser August-Programm sieht, braucht es eine zügige Weiterentwicklung, und dass die Mannschaft schnell auf Touren kommt. Aber ich habe ein gutes Gefühl", meinte Röhl.

Mögliche Aufstellungen:

Red Bull Salzburg – TSV Hartberg

Anpfiff: Samstag 19.30 Uhr

Stadion: Red Bull Arena, Salzburg

Schiedsrichter: Alain Sadikovski

Salzburg: Zawieschitzky - Veratschnig, Boma, Zabransky, Krätzig - Barry, Diabate - E. Baidoo, Kitano, Vertessen - Tabakovic

Es fehlen: Chase, Omoregie (beide Oberschenkelverletzung), Lainer (Fersenprobleme)

Hartberg: Maric - Komposch, Schopp, Wilfinger - Pazourek, Markus, Feldhofer, Kainz, Karner - Postl, Hoffmann

Es fehlen: Fridrikas (Kreuzbandriss)

Live auf Sky Sport Austria.