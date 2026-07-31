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Aufsteiger Wacker Innsbruck überrollt Bregenz mit 5:0

Florian Kopp (Wacker) jubelt nach seinem Tor mit geballten Fäusten.
© GEPA pictures
Aufsteiger Wacker Innsbruck schaffte einen fulminanten Saisonstart in die 2. Liga.
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Wacker Innsbruck ist fulminant in die 2. Fußball-Liga gestartet. Der Aufsteiger setzte sich am Freitagabend in der 1. Runde gegen Schwarz-Weiß Bregenz 5:0 (4:0) durch und übernahm damit die Tabellenspitze. Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz gewann mit einem 3:0 (1:0) bei den Young Violets ebenso deutlich wie der FC Liefering mit einem 4:0 (2:0) in Kapfenberg. Die Admira unterlag Rapid II in der Südstadt 0:1 (0:1). Aufsteiger Voitsberg und Amstetten trennten sich 1:1 (1:0).

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Wacker überrollte die Bregenzer ab der 25. Minute mit vier Toren bis zum Pausenpfiff. Florian Kopp (25.), Christopher Weinzierl (32.), Mouhamed Sy (37.) und Alexander Joppich (44.) trafen für die in die zweithöchste Spielklasse zurückgekehrten Innsbrucker. Bei Schwarz-Weiß wurde im Sommer beinahe der gesamte Kader umgekrempelt. Den Vorarlbergern war kein Tor vergönnt. Phil Kunze (72.) erzielte in der zweiten Halbzeit den Endstand.

Fußballfans von Wacker Innsbruck jubeln mit Fahnen im Stadion.
Jubel bei den Fußballfans von Wacker Innsbruck. © GEPA pictures

Ronivaldo und Ex-Austrianer trafen für Blau-Weiß

Bei Blau-Weiß wurde im Sommer ebenfalls kräftig umgebaut. Der in die 2. Liga mitgegangene Michael Köllner sah in Wien-Favoriten aber einen alten Bekannten als Torschützen. Ronivaldo (29.) traf nach einer knappen halben Stunde zur Führung. Die Entscheidung besorgte der im Sommer von der Austria nach Linz gewechselte Romeo Vucic im Doppelpack (71., 89.).

Die schon im ÖFB-Cup gescheiterte Admira erlebte auch in der Meisterschaft einen Fehlstart. Rapids zweites Team jubelte nach einem Tor von Daris Dezic (29.), den Südstädtern gelang darauf keine Antwort mehr. Für Liefering bereitete Ilia Ivanschitz das 1:0 durch Yerwin Sulbaran (21.) vor und schoss das 2:0 (28.) selbst. Danach mussten die "Jungbullen" nicht mehr bangen.

Voitsberg lag gegen Amstetten lange auf Kurs. Nachdem Fabian Schubert vom Elfmeterpunkt (36.) für die Steirer vorgelegt hatte, dauerte es bis zur 90. Minute, ehe Nico Zellhofer für die Niederösterreicher ausglich.

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