Sohn von Rock-Legende Phil Collins verlässt Austria Salzburg

Der Sohn von Musik-Legende Phil Collins (75) kehrt Österreich den Rücken. Mathew Collins (21) verlässt den Zweitligisten Austria Salzburg und heuert ab sofort beim deutschen Traditionsverein 1860 München an.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mathew Collins wechselt nach seiner Zeit in Österreich zum deutschen Regionalligisten (4. Liga) 1860 München. Am Samstag um 14 Uhr (live im BR) startet sein neuer Verein auswärts bei Schweinfurt 05 in die Regionalliga-Saison, wohin voraussichtlich mehr als 3.000 Fans die Mannschaft begleiten werden. Der 21-jährige Mittelfeldspieler hat bei den Münchnern nach einem vorangegangenen Probetraining offiziell einen Einjahresvertrag unterschrieben.

Kurzes Intermezzo in Salzburg

In der vergangenen Saison stand der talentierte Sohn von Weltstar Phil Collins in Österreich beim SV Austria Salzburg unter Vertrag. Sein Debüt in der 2. Liga feierte er im September 2025 gegen Schwarz-Weiß Bregenz, als er in der 82. Minute eingewechselt wurde. Letztlich kam er auf vier Zweitliga-Einsätze mit insgesamt 33 Minuten Spielzeit sowie einen Auftritt im Pokal. Für die zweite Mannschaft der Salzburger absolvierte er acht Spiele und erzielte dabei einen Treffer.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Karriere abseits des Rampenlichts

Während sein berühmter Vater Welthits wie "In the Air Tonight" landete und seine Geschwister Simon und Lily Collins ebenfalls im Showgeschäft erfolgreich sind, entschied sich Mathew Collins für den Fußball. Der in Genf geborene Spieler, der neben dem Schweizer auch den englischen Pass besitzt, startete mit 16 Jahren durch und spielte unter anderem für die U19 von Hannover 96. Vor seiner Zeit in Salzburg kickte er zwischen 2023 und 2025 für die WSG Tirol, wo er vorwiegend für die zweite Mannschaft auflief und in 52 Spielen beachtliche neun Tore erzielte.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Neuanfang bei den Löwen

Bei 1860 München trifft Collins nun auf einen Traditionsverein im Umbruch. Nach dem Zwangsabstieg und der Insolvenz der KGaA erfolgt ein Neustart ohne Investor Hasan Ismaik. Obwohl 1860 bei den Gegnern als Top-Favorit auf den direkten Aufstieg in die 3. Liga gilt, muss sich die neu formierte Mannschaft erst finden. Tormann Vitus Eicher (35) kehrte aus der Fußballer-Pension zurück, während Rückkehrer wie Felix Weber (31) und Dennis Dressel (27) erst wenige Einheiten absolviert haben. Routinier Tunay Deniz (32) fehlt verletzungsbedingt. Promi-Neuzugang Collins soll nun helfen, die ambitionierten Ziele der Münchner zu verwirklichen.