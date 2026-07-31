3:0! Auftakt-Statement von Titelverteidiger LASK

Der LASK startet die neue Saison, wie er die alte beendete. Eine rundum perfekte Leistung befeuerte die Mission Titelverteidigung für den Doublesieger.

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Die Linzer legten bei fast tropischen Temperaturen mit über 30 Grad los wie die Feuerwehr, bereits in der ersten Viertelstunde musste sich Cican Stankovic beweisen.

Und der Ex-Salzburger ließ sich die zwei Jahre ohne echte Spielpraxis nicht anmerken: Gegen Samuel Adeniran war er blitzschnell am Boden und wehrte zur Ecke ab (7.). Den Schuss von Christoph Lang, der an die Stange kullerte, hätte er wohl ebenso gehabt (15.).

Drückende Hitze, andrückender LASK

Fünf Minuten später fiel dann aber der erste Treffer der neuen Saison. Einen Distanzschuss parierte Stankovic noch stark, den Abpraller servierte Kasper Jörgensen aber genau auf den Kopf von Adeniran (20.). Krystof Danek stand vor dem Keeper, Abseits wurde aber nicht gepfiffen.

Den ersten Doppelpack gab es neun Minuten später. Donovan Pines verstoppte sich einen Pass und brachte im Anschluss Danek zu Fall. Der US-Amerikaner verwandelte den Elfmeter souverän (29.). Schon zur Halbzeit hielten die Linzer bei 15 Torschüssen, der GAK bei einem.

Wohl auch wegen der drückenden Hitze gingen die Gastgeber danach etwas in den Verwaltungsmodus. Das Kommando gaben die Linzer aber nie ab.

In der 77. Minute musste Lukas Jungwirth das erste Mal eingreifen, den Kopfball von Alexander Hofleitner fing er rechtzeitig auf der Linie. Stattdessen schlug es am anderen Ende noch einmal ein.

Komplette Kontrolle der Linzer

Nach einem hohen Ballgewinn bekam Lang den Ball, seinen Gegenspieler tänzelte der 24-Jährige vor seinem starken Abschluss ins lange Eck aus (79.). Eine zweite große GAK-Chance vergab Anthony Smits kurz vor Schluss, als er einen Kopfball aus nächster Nähe neben den Kasten setzte.(90.+1)

Ein Schuss aufs Tor, vier Ballberührungen im Strafraum und 42 Prozent Ballbesitz auf Seiten von Ferdinand Feldhofers Team sprachen Bände darüber, wie sehr der LASK das Spiel kontrollierte.

Für einen negativen Schlusspunkt sorgten aber die Heim-Fans: Nach Abpfiff wurde GAK-Goalie Stankovic aus der Fan-Tribüne von einem Objekt im Gesicht getroffen. Der 33-Jährige blieb unverletzt.