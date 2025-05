Amtseinführung: Kanzler Stocker reist zum neuen Papst

Papst Leo XIV. wird am kommenden Sonntag (18. Mai) offiziell als Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche in sein Amt eingeführt.

Der Gottesdienst findet um 10.00 Uhr auf dem Petersplatz statt. Die staatliche Delegation aus Österreich führt Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) an. Die heimische katholische Kirche vertreten unter anderem der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Salzburgs Erzbischof Franz Lackner, und der Grazer Bischof Wilhelm Krautwaschl.

Leo XIV. erhält päpstliche Insignien

In Österreich läuten zum Beginn der Amtseinführung um 10.00 Uhr für 15 Minuten die Kirchenglocken. Bei einer Zeremonie am Petrusgrab unter dem Petersdom erhält Leo XIV. zuvor die päpstlichen Insignien: das wollene Pallium, eine weiße, mit roten Kreuzen bestickte Wollstola, und den eigens für ihn angefertigten Fischerring. Der Ring von Papst Franziskus wurde einige Zeit nach seinem Tod zerstört.

Wie beim ersten Mittagsgebet von Leo XIV. am 11. Mai werden auch zu der Messe am Sonntag nach Vatikanangaben wieder mehr als 100.000 Menschen vor Ort erwartet. Dutzende Staats- und Regierungschefs reisen an, ebenso Vertreter der katholischen, orthodoxen und evangelischen Kirche und anderer Religionsgemeinschaften aus aller Welt. Bei der Einführungszeremonie sind üblicherweise auch die zehn Oberhäupter katholischer Ostkirchen anwesend. Zur Amtseinführung von Papst Franziskus im März 2013 waren rund 130 Delegationen nach Rom gekommen, darunter gut 30 Staatsoberhäupter.

Kommt US-Präsident Trump?

Mit Spannung wird erwartet, ob US-Präsident Donald Trump persönlich nach Rom fliegt. Der gebürtige US-Amerikaner Leo XIV. hatte sich vor seiner Wahl durch Nachrichten in den Sozialen Netzwerken von einzelnen Positionen des US-Präsidenten distanziert.

Robert Francis Prevost (69) war am Donnerstag zum Oberhaupt von rund 1,4 Milliarden Katholiken weltweit gewählt worden. Der langjährige Leiter des Augustinerordens ist der erste gebürtige US-Amerikaner im Papstamt; zusätzlich hat er die peruanische Staatsbürgerschaft. Unter seinem Vorgänger Franziskus leitete er die Vatikanbehörde für Bischöfe. Von 2015 bis Anfang 2023 war er Diözesanbischof von Chiclayo in Peru.

Die Amtseinführungsmesse ist die wichtigste Zeremonie unter den Liturgien für einen neuen Papst. Die früher übliche zusätzliche Zeremonie der Inthronisierung des Papstes wurde bereits von Kurzzeit-Papst Johannes Paul I. (1978) abgeschafft. An ihrer Stelle steht die erste Messe mit den Kardinälen, die der Papst bereits am Tag nach seiner Wahl gefeiert hat.