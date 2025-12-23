22-Jähriger trat Nachtschwärmer fast zu Tode

Nur dank eines Zeugen ließ der aggressive Slowake (22) von seinem Opfer ab.

NÖ. In der Fußgängerzone in St. Pölten soll ein 22-Jähriger mehrmals auf einen 49-Jährigen eingetreten haben. Das Opfer, das laut Polizeiangaben vom Dienstag bereits regungslos am Boden lag, wurde am Oberkörper und auf dem Kopf getroffen. Der Mann erlitt einen Knochenbruch und wurde in das Universitätsklinikum in der niederösterreichischen Landeshauptstadt gebracht. Der 22-Jährige wurde nach der Attacke vom 15. Dezember festgenommen.

Die Tritte soll der slowakische Staatsbürger dem 49-Jährigen gegen 22.30 Uhr verpasst haben. Wegen eines Zeugen dürfte der Angreifer dann vom schwer verletzten Opfer abgelassen haben. Der 22-Jährige flüchtete, wurde in der Folge aber von Beamten des Stadtpolizeikommandos am Bahnhof gestellt und festgenommen. Der Beschuldigte wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.