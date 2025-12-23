Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
22-Jähriger trat Nachtschwärmer fast zu Tode
© GettyImages DjelicS Symbolfoto

Haft

22-Jähriger trat Nachtschwärmer fast zu Tode

23.12.25, 13:04 | Aktualisiert: 23.12.25, 14:12
Teilen

Nur dank eines Zeugen ließ der aggressive Slowake (22) von seinem Opfer ab.

. In der Fußgängerzone in St. Pölten soll ein 22-Jähriger mehrmals auf einen 49-Jährigen eingetreten haben. Das Opfer, das laut Polizeiangaben vom Dienstag bereits regungslos am Boden lag, wurde am Oberkörper und auf dem Kopf getroffen. Der Mann erlitt einen Knochenbruch und wurde in das Universitätsklinikum in der niederösterreichischen Landeshauptstadt gebracht. Der 22-Jährige wurde nach der Attacke vom 15. Dezember festgenommen.

Die Tritte soll der slowakische Staatsbürger dem 49-Jährigen gegen 22.30 Uhr verpasst haben. Wegen eines Zeugen dürfte der Angreifer dann vom schwer verletzten Opfer abgelassen haben. Der 22-Jährige flüchtete, wurde in der Folge aber von Beamten des Stadtpolizeikommandos am Bahnhof gestellt und festgenommen. Der Beschuldigte wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden