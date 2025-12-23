Syrer crasht mit 365.000-Euro-Benz in parkende Autos

Alles zu oe24VIP
© LPD Wien

Am Wiener Gürtel

23.12.25, 11:42 | Aktualisiert: 23.12.25, 13:02
Mit einem Luxusauto baute ein Flüchtling (24) einen Unfall am Wiener Gürtel. Dabei kam es zu drei Verletzten.

Wien. Zu dem Crash kam es in der Nacht auf Dienstag in Rudolfsheim-Fünfhaus. Ein Syrer war gegen 1 Uhr mit einem Mercedes AMG G - Gold Edition - unterwegs. Mit im 365.000 Euro teuren Luxusschlitten waren zwei junge Frauen (21, 23) aus Venezuela und aus dem Kosovo. Plötzlich stieg der Flüchtling aufs Gas und raste mit seinem 585 PS starken Auto über den Gürtel.

Der 24-Jährige bretterte mit dem nigelnagelneuen Fahrzeug einer slowakischen Firma am äußersten rechten Fahrstreifen des Neubaugürtels und krachte bei der Burggasse/Stadthalle gegen mehrere dort vorschriftsmäßig parkende Fahrzeuge. Der Unfalllenker und seine beiden Mitfahrerinnen wurden bei dem Crash leicht verletzt. Der Lenker wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht, die 21-Jährige und die 23-Jährige konnten in häusliche Pflege entlassen werden.

"An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, durch die Berufsfeuerwehr Wien mussten diese ortsverändert werden. Das Verkehrsunfallkommando der Landespolizeidirektion Wien führt die Erhebungen", so die Wiener Polizei in einer Aussendung.

Ermittelt wird auch, wie der Syrer zu dem hochpreisigen Luxusschlitten kommen konnte und ob es Verbindungen in kriminelle (Drogen-)Vereinigungen gibt.

