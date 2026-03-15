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Schumann
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Wien

Arbeitsministerin "BeStaunt" Berufsmesse

15.03.26, 15:57 | Aktualisiert: 15.03.26, 17:50
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Arbeitsministerin Korinna Schumann und die Wiener Arbeitsstadträtin Barbara Novak besuchten Österreichs größte Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung: die BeSt. 

Für Arbeitsministerin Korinna Schumann und Wiens Arbeitsstadträtin Barbara Novak (beide SPÖ) ging es am Wochenende zur Berufs- und Studiummesse "BeSt". 

„Gerade für junge Menschen ist der Übergang von der Schule in Ausbildung, Studium oder Beruf eine wichtige Phase. Viele stehen vor der Frage, wo ihre Stärken liegen und welche Wege ihnen offenstehen", so Schumann. Veranstaltungen wie die "BeSt" würden einen "wichtigen Beitrag"  leisten, indem sie informieren und beraten. 

Schumann Novak
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"Qualifizierte Fachkräfte sind kein Zufall" 

Gleichzeitig gelte aber: "Unternehmen, die jungen Menschen attraktive Ausbildungsplätze und Entwicklungsperspektiven bieten, investieren auch in die Zukunftsfähigkeit ihres Betriebes – denn qualifizierte Fachkräfte sind kein Zufall, sondern das Ergebnis gezielter Förderung“, so Schumann. 

Auch Novak äußerte sich ähnlich: "Bei der BeSt, Österreichs größter Ausbildungsmesse, wird sichtbar, wie viel Potenzial jungen Menschen und Frauen in Wien offensteht."

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