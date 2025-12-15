Vom Mühlviertel nach Europa: Schüler überbringt Friedenslicht

Ein besonderes Zeichen des Friedens trägt dieser Tage ein junger Oberösterreicher nach Europa.

LInz/Straßburg. Der zwölfjährige Florian aus Vorderweißenbach wurde als Friedenslichtkind ausgewählt, weil er sich als eifriger Ministrant und leidenschaftlicher Harmonikaspieler besonders engagiert zeigt und regelmäßig für ältere Mitmenschen musiziert. Am Montag startete frühmorgens die Reise nach Straßburg, wo Florian das Friedenslicht an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen übergeben soll. Treffpunkt war bereits um 6 Uhr früh, um 10.30 Uhr hob der Flieger Richtung Frankfurt ab, von dort ging es weiter nach Straßburg.

Florian freute sich besonders auf seinen zweiten Flug. Landeshauptmann Thomas Stelzer nahm sich Zeit für den jungen Friedensbotschafter und erkundigte sich augenzwinkernd nach der Schule. Dass Musik für Florian allgegenwärtig ist, fiel auch oe24-Reporterin Marlene Krispin auf: „Er summt gerade neben mir“, berichtete sie aus der Delegation.