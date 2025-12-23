Alles zu oe24VIP
NikiFellnerKommentar

Das sagt ÖSTERREICH

Warum wir für 2026 optimistisch sein können

Von
23.12.25, 14:03
Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner. 

Wenn wir politisch und wirtschaftlich auf 2025 zurückblicken, fällt es schwer, eine positive Bilanz zu ziehen. Die Inflation ist mit 4% nach wie vor auf Rekordniveau. Keine Rede von den 2%, die der Kanzler versprochen hat. Die Wirtschaft dümpelt bei 0%-Wachstum dahin, haarscharf über der Rezessionslinie. Und auch das Defizit ist, trotz der brutalen Sparmaßnahmen, nicht kleiner geworden – im Gegenteil!
Die Dreier-Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS ist im Frühling mit dem Anspruch einer Reformregierung angetreten. Übrig geblieben ist davon leider kaum etwas.

Man kann es den Österreichern nicht verübeln, dass sie angesichts dieser Bilanz die Nase von der Regierung – und von der Politik im Allgemeinen – voll haben. Daran wird sich auch im nächsten Jahr wenig ändern. Das Vertrauen in die Ampel ist am Nullpunkt angelangt.

Auch wenn das jetzt komisch klingt: Wir sollten dennoch optimistisch ins Jahr 2026 schauen. Mit Winter-Olympia, Song Contest und Fußball-WM haben wir drei Großveranstaltungen, bei denen Österreich weltweit positiv aufzeigen kann. Das kann endlich zur erhofften Stimmungstrendwende führen, die vor allem unsere Wirtschaft so dringend nötig hat.

Für all das braucht es nächstes Jahr keine Politik. Und das kann eigentlich nur eine gute Nachricht für 2026 sein!

