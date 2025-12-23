Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Zillertal Gondel
© Insta

Video geht viral

Extremes Schaukeln: Tiroler Gondelfahrt wird zum Albtraum

23.12.25, 13:34
Teilen

Ein Video mit dem Titel „Im Zillertal gibt’s jetzt Partygondeln“ sorgt derzeit für Aufregung im Netz.  

Darauf sieht man, wie die brandneue Rosenalmbahn im Skigebiet Zillertal Arena ins Schwingen gerät und extrem schaukelt.


 

Keine Gefahr

Annemarie Kröll, Geschäftsführerin der Zillertal Arena, bestätigte den Vorfall am vergangenen Wochenende. Das Schaukeln sei auf neue Antriebseinheiten und geänderte Parameter zurückzuführen, so Kröll. Vor allem in dem langen Spannfeld zwischen Stütze zwei und drei habe sich dies ausgewirkt.

„Es ist wesentlich zu betonen, dass die Sicherheit der Gäste in den Gondeln zu keinem Zeitpunkt gefährdet war“, so Kröll. Man habe nun die Fahrgeschwindigkeit für den aktuellen Betrieb angepasst. Die neue 8er Gondelbahn wurde erst diese Saison in Betrieb genommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden