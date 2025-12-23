Extremes Schaukeln: Tiroler Gondelfahrt wird zum Albtraum

Ein Video mit dem Titel „Im Zillertal gibt’s jetzt Partygondeln“ sorgt derzeit für Aufregung im Netz.

Darauf sieht man, wie die brandneue Rosenalmbahn im Skigebiet Zillertal Arena ins Schwingen gerät und extrem schaukelt.

Keine Gefahr

Annemarie Kröll, Geschäftsführerin der Zillertal Arena, bestätigte den Vorfall am vergangenen Wochenende. Das Schaukeln sei auf neue Antriebseinheiten und geänderte Parameter zurückzuführen, so Kröll. Vor allem in dem langen Spannfeld zwischen Stütze zwei und drei habe sich dies ausgewirkt.

„Es ist wesentlich zu betonen, dass die Sicherheit der Gäste in den Gondeln zu keinem Zeitpunkt gefährdet war“, so Kröll. Man habe nun die Fahrgeschwindigkeit für den aktuellen Betrieb angepasst. Die neue 8er Gondelbahn wurde erst diese Saison in Betrieb genommen.