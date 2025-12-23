Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Eiskletterer (24) stürzte in Bachbett: schwer verletzt
© GettyImages Robb Reece

Aus Wasser gerettet

Eiskletterer (24) stürzte in Bachbett: schwer verletzt

23.12.25, 13:25
Teilen

Der 24-Jährige wurde von weiteren Eiskletterern aus dem Wasser gezogen.

Tirol. Ein 24-Jähriger ist Montagvormittag beim Eisklettern am Eisfall "Moviebridge" in der Taschachschlucht in St. Leonhard im Pitztal (Bezirk Imst) schwer verletzt worden. Der junge Mann hatte sich an einem Fixseil rund 20 Meter allein in die Schlucht abgeseilt. Als er am Seilende etwa fünf Meter oberhalb des Wandfußes ankam, stürzte er aus bisher unbekannter Ursache in das unterhalb befindliche Bachbett der wasserführenden Pitze, eines Zuflusses des Inn.

Andere Eiskletterer bemerkten den Absturz, kamen zu Hilfe und zogen den Österreicher aus dem Wasser, berichtete die Polizei. Dann führten sie die Erstversorgung durch und setzten die Rettungskette in Gang.

Der Verletzte wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers Alpin 2 mit einem Tau geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen. Dort wurde er stationär aufgenommen, hieß es. Die genauen Umstände des Unfalls waren vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden