Eiskletterer (24) stürzte in Bachbett: schwer verletzt

Der 24-Jährige wurde von weiteren Eiskletterern aus dem Wasser gezogen.

Tirol. Ein 24-Jähriger ist Montagvormittag beim Eisklettern am Eisfall "Moviebridge" in der Taschachschlucht in St. Leonhard im Pitztal (Bezirk Imst) schwer verletzt worden. Der junge Mann hatte sich an einem Fixseil rund 20 Meter allein in die Schlucht abgeseilt. Als er am Seilende etwa fünf Meter oberhalb des Wandfußes ankam, stürzte er aus bisher unbekannter Ursache in das unterhalb befindliche Bachbett der wasserführenden Pitze, eines Zuflusses des Inn.

Andere Eiskletterer bemerkten den Absturz, kamen zu Hilfe und zogen den Österreicher aus dem Wasser, berichtete die Polizei. Dann führten sie die Erstversorgung durch und setzten die Rettungskette in Gang.

Der Verletzte wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers Alpin 2 mit einem Tau geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen. Dort wurde er stationär aufgenommen, hieß es. Die genauen Umstände des Unfalls waren vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen.