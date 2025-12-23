Alles zu oe24VIP
85-Jähriger von Motorrad erfasst: schwer verletzt
85-Jähriger von Motorrad erfasst: schwer verletzt

23.12.25, 13:19
Weil ihr Helmvisier beschlagen war, baute eine 18-jährige Bikerin einen schweren Unfall.

Stmk. Ein 85-jähriger Fußgänger ist am Montagnachmittag in Graz beim Überqueren eines Schutzweges in der Nähe einer Bushaltestelle vom Motorrad einer 18-jährigen Lenkerin aus Graz erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizei dürfte sich das Helmvisier beschlagen haben, wodurch es zu einer Sichteinschränkung der motorisierten jungen Frau kam.

Durch den Sturz wurde der Pensionist aus Graz schwer verletzt, er verlor kurzzeitig auch das Bewusstsein. Passanten verständigten die Einsatzkräfte. Der Verletzte wurde ins UKH Graz gebracht, auch die Motorradfahrerin wurde ambulant versorgt. Eine Alkoholisierung wurde nicht festgestellt.

