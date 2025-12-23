SPÖ-NÖ-Chef Hergovich freut sich über Weihnachtsbaby

Herzliche Gratulation zum Weihnachtsglück.

Es ist wahrlich ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk, über das sich SPÖ-NÖ-Parteichef Sven Hergovich und seine Frau Ella dieser Tage freuen durften: Am 21. Dezember erblickte Töchterchen Marie das Licht der Welt.

Exakt um 21.19 Uhr kam Marie am Sonntagabend zur Welt. Die ersten Tage als Papa hätten "wenig Schlaf“ und "viel Liebe“ gebracht sowie "alles neu“ gemacht, schreibt Hergovich auf seiner Facebook-Seite. Dort schreibt er: "Das schönste Weihnachtsgeschenk: Meine Tochter ist da!"

Und weiter: "Es ist die größte Freude, das größte Glück und das schönste Geschenk, das uns das Leben geben konnte“, so der Landesrat weiter. Gegenüber der NÖN betont der 37-Jährige, dass man „die ersten wunderschönen Momente als kleine Familie“ genieße, es gehe allen gut.