Liebes-Comeback für Cooper & Shayk?

Das Model und der Hollywood-Star nähern sich wieder an

Es könnte das nächste Star-Liebescomeback sein. Schauspieler Bradley Cooper (47) und seine Ex Irina Shayk (36) genießen gerade einen Traumurlaub auf den Bahamas. Das Model teilt auf seinem Instagram-Account zahlreiche Schnappschüsse. Auf einem Bild schmiegt sich Shayk strahlend an Bradleys starke Schultern, während dieser einen Wasserschlauch für die Schweine in der Hand hält. Die Bilderreihe kommentiert die 36-Jährige mit einem schlichten roten Herz-Emoji.

Fans sind aus dem Häuschen

Shyk und Cooper haben eine gemeinsame Tochter. Für die Fünfjährige wäre es sicherlich schön, wenn ihre Eltern wieder zueinander finden. Auch die Fans würden sich freuen. Kommentare wie "Ich bin so glücklich, dass du glücklich bist", "ENDLICH" und "Oh mein Gott, BRAD" sind unter dem Posting zu lesen, zudem wird die Kommentarspalte mit Herz- und Flammenemojis geflutet. Binnen weniger Stunden haben die Urlaubserinnerungen des Models über 400.000 Likes gesammelt, Tendenz steigend.