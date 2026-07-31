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Migranten-Ansturm

Italien setzt Schengen-Abkommen mit Spanien aus

Frau mit langen blonden Haaren spricht bei einer Pressekonferenz vor Mikrofonen und Landesflaggen.
© AFP
Wegen des massiven Migranten-Ansturms auf Ceuta zieht Italien drastische Konsequenzen. Rom setzt das Schengen-Abkommen mit Spanien vorübergehend aus und schließt die Grenzen.
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Italien hat die Anwendung des Schengen-Abkommens gegenüber Spanien vorübergehend ausgesetzt. Das teilte das Innenministerium in Rom am Freitag mit. Nach Angaben des Ministeriums wurde die Entscheidung auf Grundlage neuer Erkenntnisse getroffen, die insbesondere im Ausschuss für Migrationsanalyse und Grenzsicherheit unter Vorsitz von Innenminister Matteo Piantedosi ausgewertet wurden. Nähere Angaben zu den Hintergründen machte das Ministerium zunächst nicht.

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Außerdem verständigten sich Piantedosi und der französische Innenminister Laurent Nuñez in einem Telefongespräch darauf, die Kontrollen an der gemeinsamen Landgrenze zwischen Frankreich und Italien zu verstärken. Grundlage dafür seien bereits bestehende Vereinbarungen zur Zusammenarbeit der Polizeibehörden beider Länder, hieß es.

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