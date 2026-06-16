TV
E-Paper
Sport

Vor WM-Debüt

Alaba über Rangnick: "Geisteskrank"

© APA/GEORG HOCHMUTH
Der Kapitän fühlt sich für Jordanien-Match gerüstet und freut sich über Vertragsverlängerung von Rangnick.
OE24 auf Google bevorzugen

Auf Clubebene hat David Alaba alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, mit dem Nationalteam hat er an zwei Europameisterschaften teilgenommen. Nun wird mit dem WM-Auftaktmatch gegen Jordanien der letzte weiße Fleck auf seiner persönlichen Fußball-Landkarte getilgt.

Auch interessant

ÖFB-Fans aufgepasst: DAS bedeutet Spanien-Blamage für Österreich

"Weltmeister, Oida!" - Virales Video prophezeit ÖFB-Titel

Im Feiern ist Österreich schon Weltmeister

"Nicht nur ich, auch ein paar andere versuchen schon lange, bei so einem Turnier dabei zu sein. Da ist für uns alle ein Traum in Erfüllung gegangen", sagte der Wiener am Montag (Ortszeit) in Santa Clara.

Alaba sieht sich und seine Kollegen für die Partie im San Francisco Bay Area Stadium gerüstet. "Einen Jetlag hat keiner mehr, wir haben uns gut angepasst. Die Uhrzeit (Anm.: Anpfiff ist um 21.00 Uhr Ortszeit) passt sehr gut, das Wetter wird auch gut sein.

Rasen noch nicht perfekt

Deshalb ist alles angerichtet." Nur der Rasen müsse noch gewässert werden, erklärte der ÖFB-Teamkapitän. "Er hat Ähnlichkeiten zum Trainingsplatz in Santa Barbara, ist ein bisschen hart, aber der Ball wird ganz gut laufen."

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++

Die Freude über die Vertragsverlängerung von Teamchef Ralf Rangnick ist bei Alaba nach wie vor groß. "Wir sind alle superhappy. Das ist fürs Nationalteam und für den gesamten Fußball in Österreich sehr positiv für die nächsten Jahre", meinte der 33-Jährige. "Wir wissen, was wir an ihm haben. Was er mit uns als Mannschaft gemacht hat, ist geisteskrank."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

San Francisco rockt schon in rot-weiß-rot

ÖFB-Elf will mit Spektakel auf WM-Bühne zurückkehren

Rangnick vor WM-Auftakt: "Das wird es nicht mehr geben"

Los geht's! Jetzt geht die WM richtig los

Wecker stellen! Gegen Jordanien müssen wir wach sein

Jordanien-Trainer plant gegen ÖFB nächste asiatische WM-Sensaton

Alaba über Rangnick: "Geisteskrank"

Im Feiern ist Österreich schon Weltmeister

Großes Fledermaus-Rätsel im ÖFB-Stadion: DAS steckt dahinter

"Weltmeister, Oida!" - Virales Video prophezeit ÖFB-Titel