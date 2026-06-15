ÖFB-Fans aufgepasst: DAS bedeutet Spanien-Blamage für Österreich

Das Sensations-Remis von Spanien gegen WM-Debütant Kap Verde hat auch direkten Einfluss auf unser Nationalteam.

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Spanien gehörte vor dem Turnierstart zu den ganz großen Favoriten auf den Weltmeister-Titel. Doch nach dem blamablen 0:0 gegen Debütant Kap Verde dürfte dieser Status zumindest vorübergehend wackeln.

Denn auch wenn der Aufstieg in die K.o.-Phase dennoch machbar ist, wird der Weg ins Finale am 19. Juli deshalb nicht leichter und hat sogar direkten Einfluss auf unser Nationalteam.

epa13039493 Spain's head coach Luis de la Fuente talks to his player Lamine Yamal during the FIFA World Cup 2026 group stage match Spain vs Cabo Verde, in Atlanta, USA, 15 June 2026. EPA/RONALD WITTEK © EPA

Denn im nicht unwahrscheinlichen Fall, dass unsere Kicker ihre Gruppe J hinter Argentinien auf Platz 2 abschließen, würde man im Sechzehntelfinale am 3. Juli auf den Sieger von Gruppe H treffen. Im Normalfall wäre Spanien auf der Position vorgesehen, doch durch den Punktverlust stehen die Iberer nun schon richtig unter Druck.

Alles ist nun möglich

Gegen Uruguay und Saudi-Arabien, die in der Nacht von Montag auf Dienstag (ab 0 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) aufeinandertreffen, sind zwei Siege für den Gruppensieg fast schon Pflicht.

Dennoch droht der ÖFB-Auswahl weiterhin ein Duell mit dem Europameister. Denn wenn Yamal & Co. auf Platz 2 landen, trifft man auf den Sieger unserer Gruppe. Die Wege dieser beiden Turnier-Pfade würden sich auch im Halbfinale wieder kreuzen.

So geht ÖFB-Team Spanien aus dem Weg

Bis zum Finale könnten wir Spanien als Gruppen-Erster oder Gruppen-Zweiter aber nur aus dem Weg gehen, wenn der Top-Favorit nur als Dritter den Sprung in die K.o.-Phase schafft. Dort dürfte ihnen nur nicht das Sechzehntel-Finale gegen den Ersten der Gruppe G zugelost werden.

© GEPA pictures

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Welcher Gruppen-Dritte in welche Paarung gelost wird, hängt davon ab, welche Nationen sich einen der acht Plätze für den Aufstieg sichert, und wird erst nach unserem letzten Gruppenspiel am 28. Juni um 4 Uhr gegen Algerien entscheiden.