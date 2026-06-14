Letzte WM im ORF? Herbert Prohaska überrascht TV-Zuseher gleich doppelt

ORF-Experte Herbert Prohaska ist immer für einen guten Spruch zu haben. In der Nacht auf Sonntag überraschte er die Zuseher gleich doppelt.

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Noch bis Mittwoch, 6 Uhr ist Herbert Prohaska der letzte Teamchef einer ÖFB-Auswahl an der Seitenlinie einer Weltmeisterschaft. Im ORF ist er aber weiterhin als Experte mit am Start.

Die mittlerweile 70-jährige Austria-Legende ist als Fußball-Experte nicht mehr wegzudenken. Dennoch gab es Gerüchte, dass er nach der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko in die verdiente Pension gehen könnte.

Bestätigt ist das noch nicht, dennoch genießen seine Fans die möglicherweise letzten Momente, solange es noch geht. Doch in der Nacht von Sonntag auf Montag sorgte "Schneckerl" gleich zweimal für Überraschungen.

Witz oder Geheimnis ausgeplaudert?

Nachdem er bisher keinen seiner Ergebnis-Tipps richtig hatte, wurde er von Moderator Bernhard Stöhr kurz aufgezogen. Der Prohaska-Konter deutete erneut seinen Abschied an. "Wenn das die ganze WM so weitergeht, verspreche ich dir, dass wir uns nie wieder sehen werden", meinte er lachend.

Doch so sehr diese Aussage im Scherz gemeint war, könnte es dem Kult-Experten umso leichter von der Hand gegangen sein, weil er möglicherweise schon weiß, dass sein Abschied fix ist. Der ORF meinte vor einigen Wochen zu der Thematik, dass man allerdings an Prohaska festhalten möchte und es bei Zeiten Klarheit geben werde.

Keine "Gute Nacht"

Denn niemand will sich damit befassen, was es bedeuten würde, wenn am Ende eines Fußballabends im ORF das legendäre "Gute Nacht" vom ehemaligen Teamchef nicht mehr zu hören wäre.

© GEPA

Darauf freute man sich auch dieses Mal wieder. Doch auch diesmal wurden die Fans überrascht. Anstatt die Zuseher ins Bett zu schicken, änderte die Ikone sein Ritual. Nachdem man im Anschluss die Nacht-Partie zwischen Ecuador und der Elfenbeinküste im ORF übertragen hatte, meinte Prohaska nur: "Bleibt weiter dran." Ein ungewöhnliches Ende, seine Anhänger hoffen jetzt schon, dass sie nach der Gruppenphase wieder die legendäre "Gute Nacht" hören und mitsprechen können.