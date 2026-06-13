Pariasek blamiert sich bei ORF-Quiz

Der ORF hat am Samstag WM-Pause, die Spiele laufen auf Servus TV. Trotzdem hat es ORF-Moderator Rainer Pariasek einmal mehr geschafft, in die Schlagzeilen zu kommen.

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Auf Instagram hielt der Rundfunk mit seinen Moderatoren und Experten ein kleines Flaggen-Quiz ab.

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Während Ernst Hausleitner, Roman Mählich und Lisa Makas völlig souverän ein Land nach dem anderen erkannten, griff Pariasek "in den Gatsch".

Die Flagge von Südkorea identifizierte der 61-Jährige völlig selbstsicher als Japan. Danach korrigierte er sich schnell: "Sorry, sorry, natürlich Korea!"

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Blöd nur: Das Internet vergisst nie, lieber Rainer!