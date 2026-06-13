"Sorry, sorry!"
Pariasek blamiert sich bei ORF-Quiz
Auf Instagram hielt der Rundfunk mit seinen Moderatoren und Experten ein kleines Flaggen-Quiz ab.
Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
Während Ernst Hausleitner, Roman Mählich und Lisa Makas völlig souverän ein Land nach dem anderen erkannten, griff Pariasek "in den Gatsch".
Auch interessant
Die Flagge von Südkorea identifizierte der 61-Jährige völlig selbstsicher als Japan. Danach korrigierte er sich schnell: "Sorry, sorry, natürlich Korea!"
+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++
Blöd nur: Das Internet vergisst nie, lieber Rainer!
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden