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"Sorry, sorry!"

Pariasek blamiert sich bei ORF-Quiz

© GEPA pictures
Der ORF hat am Samstag WM-Pause, die Spiele laufen auf Servus TV. Trotzdem hat es ORF-Moderator Rainer Pariasek einmal mehr geschafft, in die Schlagzeilen zu kommen.
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Auf Instagram hielt der Rundfunk mit seinen Moderatoren und Experten ein kleines Flaggen-Quiz ab.

Während Ernst Hausleitner, Roman Mählich und Lisa Makas völlig souverän ein Land nach dem anderen erkannten, griff Pariasek "in den Gatsch".

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Die Flagge von Südkorea identifizierte der 61-Jährige völlig selbstsicher als Japan. Danach korrigierte er sich schnell: "Sorry, sorry, natürlich Korea!"

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Blöd nur: Das Internet vergisst nie, lieber Rainer!

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