Abnehmspritze lässt Penis optisch größer erscheinen

Die Abnehmspritze sorgt nicht nur für schmelzende Kilos, sondern auch für eine unerwartete Nebenwirkung. Bei Männern kann der Penis durch den Gewichtsverlust deutlich größer wirken.

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Viele Menschen haben mit Abnehmspritzen bereits erfolgreich abgenommen: Die Wirkstoffe von Abnehm-Medikamenten wie Wegovy oder Mounjaro zügeln den Appetit und reduzieren das Gewicht rasant. Ein britischer Allgemeinmediziner behauptet nun in der Zeitung "The Sun", dass dieser Gewichtsverlust bei Männern das Geschlechtsteil optisch vergrößert.

Fett verdeckt den Schaft

Männer lagern oft Fett vor dem Becken ein. Laut Dr. Anand Patel können durch Übergewicht 30 bis 50 Prozent des Penis verborgen bleiben. Wer abnimmt, lege diesen Teil wieder frei. Er vergleicht den Vorgang mit Archäologie: Der Schaft wird einfach wieder sichtbar gemacht. "Es ist ein wenig wie Archäologie – man gräbt den Schaft des Penis aus und legt ihn für die Welt sichtbar frei", zitiert "The Sun" den Mediziner.

Zwar wächst das Glied physisch nicht, die Männer gewinnen dadurch aber in den meisten Fällen 2,5 bis knapp 4 Zentimeter sichtbare Länge hinzu.

Positiver Effekt aufs Sexleben

Diese optische Veränderung bleibe nicht ohne Folgen für das Liebesleben: Patienten berichten dem Arzt, dass sie sich wohler in ihrem Körper fühlen, wenn sie an sich hinabblicken. "Viele sagen dann: 'Ich fühle mich besser, weil ich mehr sehe, wenn ich nach unten schaue.' Und wenn man sich besser fühlt, reagiert man auch offener auf sexuelle Signale."

Ein deutlicher Gewichtsverlust kann die Hormonwerte und die Gesundheit verbessern. Auch das kann sich positiv auf die Libido auswirken.

Nur in Absprache mit Arzt

So verlockend das klingt ist Vorsicht geboten. Die Nutzung einer Abnehmspritze sollte grundsätzlich nur nach ärztlicher Rücksprache erfolgen. Ein Arzt stellt das nötige Rezept aus, überwacht den Fortschritt auf der Waage, kontrolliert die Verträglichkeit und passt die Dosierung entsprechend an.