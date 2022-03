Selenskyjs Frau weint um getötete 7-Jährige

''Zeigen Sie das russischen Müttern'', so Olena Selenska.

Bereits am zweiten Tag der russischen Invasion der Ukraine, griffen Putins Truppen auch einen Kindergarten in Ochtyrka. Das Gebäude stürzte durch das Bombardement zusammen und begrub die 7-jährige Alisa Hlans unter sich. Ihr Großvater versuchte noch verzweifelt, seine Enkelin zu retten und warf sich mit seinem Körper vor sie. Er starb und Alisa erlitt schwerste Verletzungen. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht und die Ärzte kämpften um ihr Leben – vergeblich. Alisa starb drei Monate vor ihrem achten Geburtstag.

Selenska: "Die Besatzer töten ukrainische Kinder"

"Die Besatzer töten ukrainische Kinder. Bewusst und zynisch", schreibt Olena Selenska (44), die Ehefrau von Ukraine-Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (44) in einem Instagram-Posting.

"In der Ukraine sind bereits mindestens 38 Kinder getötet worden. Und diese Zahl kann sich gerade jetzt aufgrund des Beschusses friedlicher Städte weiter erhöhen!", so die 44-Jährige weiter.

Selenska appelliert an "alle aufrichtigen Medien dieser Welt": "Berichten Sie über diese schrecklichen Fakten: Die russischen Invasoren töten Kinder. Zeigen Sie dies auch russischen Müttern. Sie sollen wissen, was ihre Söhne in der Ukraine tun."

"Wer stillschweigend diesen Verbrechen zustimmt, trägt persönlich Mitverantwortung für den Tod jedes ukrainischen Kindes", so die First Lady der Ukraine.

An die Nato richtet die Präsidenten-Gattin folgende Worte: "Nato-Staaten! Sperrt endlich den Luftraum für russische Flugzeuge! Rettet unsere Kinder, damit eure eigenen morgen nicht sterben!"