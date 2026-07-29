Für DIESES beliebte Urlaubsland gibt es neue Einreiseregel

Wer heuer nach Ägypten fliegt, muss sich auf Änderungen bei der Einreise einstellen. Ab August wird am Flughafen Kairo ein neues digitales Visum getestet – und das kostet mehr als bisher.

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Für österreichische Urlauber gilt: Für die Einreise nach Ägypten ist ein gültiger Reisepass verpflichtend. Zusätzlich wird ein Visum benötigt. Dieses konnte bisher direkt nach der Ankunft am Flughafen als sogenanntes "Visa on Arrival" gekauft werden und kostete 30 US-Dollar.

Ab 1. August startet am Flughafen Kairo nun ein digitales System. Statt der bisherigen Papiermarke erhalten Reisende einen QR-Code. Dafür werden künftig 36 US-Dollar (umgerechnet ca. 32€) fällig. Neben der eigentlichen Visumgebühr wird eine zusätzliche Servicegebühr von sechs US-Dollar verrechnet – ein Aufpreis von rund 20 Prozent.

Papier-Visum soll verschwinden

Während der Testphase können Urlauber laut ADAC zwar weiterhin zwischen Papier- und Digitalvisum wählen. Langfristig soll die klassische Papier-Version jedoch vollständig abgeschafft werden. Nach und nach soll das neue System auch an weiteren ägyptischen Flughäfen eingeführt werden.

Die Einreise erfolgt künftig über einen QR-Code, der gemeinsam mit dem Reisepass kontrolliert wird. Ziel ist es, die Abfertigung an den Flughäfen zu beschleunigen.

Für Österreicher gilt: Reisepass ist Pflicht

© Getty Images

Für Reisende aus Österreich ändert sich bei den Dokumenten nichts: Die Einreise ist nur mit einem Reisepass möglich, der bei der Ankunft noch mindestens sechs Monate gültig sein muss. Anders als in Deutschland ist eine Einreise mit Personalausweis für österreichische Staatsbürger nicht vorgesehen.

Wer seinen Urlaub in Ägypten plant, sollte deshalb rechtzeitig prüfen, ob der Reisepass noch gültig ist und die zusätzlichen Kosten für das digitale Visum einkalkulieren.

Die neuen Regelungen sind Teil einer umfassenden Digitalisierung des ägyptischen Einreisesystems. Bereits seit Anfang 2026 werden schrittweise digitale Ein- und Ausreisekarten eingeführt. Das QR-Code-Visum ist nun der nächste Schritt auf dem Weg zu einem vollständig digitalen Grenzsystem.