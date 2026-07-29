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Didi & Marko: Das Podcast-Dreamteam

Fußball-Talk.
© : Sky / Christian Steinbrenner
Ab September gibt es mit "Hamann & Stankovic – Der Fußball Podcast" einen neuen wöchentlichen Fixpunkt im Programm von Sky Österreich.
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Das Format setzt auf eine Top-Mischung: Auf der einen Seite steht Champions-League-Sieger und Vize-Weltmeister Didi Hamann, dessen knallharte Analysen für viele Diskussionen sorgen. Ihm zur Seite steht Marko Stankovic, der frühere ÖFB-Teamspieler und Austria-Meisterkicker und heutige Sky-Experte, der sich mit seinen fundierten Taktikanalysen einen Namen gemacht hat.

Wöchentlich abrufbar

Produziert wird die 30-minütige Sendung in einem neu gestalteten Studio im Sky-HQ am Wiener Handelskai. Der Video-Podcast wird wöchentlich auf skysportaustria.at, YouTube, Spotify und Apple Podcasts abrufbar sein sowie im TV auf Sky Sport Austria ausgestrahlt. Stankovic wird zum Sky-Marathonmann Uwe König, Vice President Editorial Sports bei Sky Österreich, zeigt sich überzeugt vom neuen Format: "Wir haben mit Didi Hamann und Marko Stankovic unser Podcast-Dreamteam gefunden. Sie werden die großen Themen des Fußballs gewohnt kritisch beleuchten – von der heimischen Bundesliga bis zur Champions League."

Marathonmann Stankovic

Stankovic wird für Sky in der Saison zum Marathonmann: Ab sofort begrüßt er bei jedem Freitagsspiel gemeinsam mit Kimberly Budinsky die Zuseher und fungiert bei den Spielen zusätzlich auch als Co-Kommentator. "Ich werde mir kein Blatt vor den Mund nehmen. Wichtig ist es, authentisch dabei zu bleiben", versichert Stankovic.

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