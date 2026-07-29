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Ein Jahr nach Verkauf

Rapid casht bei Ex-Spieler Millionen

OR
von
RC Lens' Mamadou Sangaré
© Getty Images
Ein gut verhandelter Verkauf bringt dem SK Rapid bald einen echten Millionen-Regen.
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2024 kam Mamadou Sangaré für rückblickend läppische 1,7 Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Wien-Hütteldorf.

Nur ein Jahr später war der Malier wieder am Absprung, eine starke Saison brachte ihm einen Transfer zum RC Lens in die französische Ligue 1.

Dabei gelang Rapid aber ein echter Coup: Schon damals bezahlten die Franzosen acht Millionen Euro für dessen Dienste. Obendrauf war aber auch eine Weiterverkaufsbeteiligung von 12,5 Prozent.

Verdopplung der Ablösesumme?

Und diese könnte die grün-weißen Einnahmen nun fast verdoppeln! Also, noch nicht ganz, denn noch ist der Deal nicht durch.

Doch der FC Brentford aus der englischen Premier League ist bereit, 48 Millionen Euro an Lens zu zahlen. Laut Informationen von "Sky" würde sich die Beteiligung Rapids damit auf rund sechs Millionen Euro belaufen.

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Geht der Transfer so durch, wird Sangaré der neue Rekordverkauf. Insgesamt hätte er dann 14 Millionen Euro in die grün-weißen Kassen gespült. Allerdings

Noch besser für Rapid könnte das Szenario deshalb werden, weil Lens beim möglichen Ersatz in Österreichs Bundesliga shoppt. Laut dem französischen Journalisten Sébastien Denis ist Melayro Bogarde von Meister LASK ganz oben auf dem Wunschzettel.

Melayro Bogarde vom LASK
Melayro Bogarde vom LASK © GEPA pictures

Bei einem Transfer würde ein direkter Konkurrent also geschwächt werden.

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