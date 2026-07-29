Nicht der Fuchs: 24 Henderl aus Stall gestohlen

"Hühner hocken nachts auf der Stange", erklärt ein Landwirt. "Da kannst du mit denen machen, was du willst."

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Ungewöhnliche Beute haben unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch auf einem Bauernhof im Bezirk Villach-Land gemacht. Sie drangen in einen Hühnerstall ein und stahlen insgesamt 24 Legehennen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Darüber hinaus entwendeten die Täter drei Gemüsekisten und einen Viehwasserspender.

Die Höhe des entstandenen Schadens war vorerst noch nicht bekannt, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.