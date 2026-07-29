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KURIOSER DIEBSTAHL

Nicht der Fuchs: 24 Henderl aus Stall gestohlen

Hühner
© Getty
"Hühner hocken nachts auf der Stange", erklärt ein Landwirt. "Da kannst du mit denen machen, was du willst."
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Ungewöhnliche Beute haben unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch auf einem Bauernhof im Bezirk Villach-Land gemacht. Sie drangen in einen Hühnerstall ein und stahlen insgesamt 24 Legehennen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Darüber hinaus entwendeten die Täter drei Gemüsekisten und einen Viehwasserspender.

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Die Höhe des entstandenen Schadens war vorerst noch nicht bekannt, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

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