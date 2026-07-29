KURIOSER DIEBSTAHL
Nicht der Fuchs: 24 Henderl aus Stall gestohlen
Ungewöhnliche Beute haben unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch auf einem Bauernhof im Bezirk Villach-Land gemacht. Sie drangen in einen Hühnerstall ein und stahlen insgesamt 24 Legehennen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Darüber hinaus entwendeten die Täter drei Gemüsekisten und einen Viehwasserspender.
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Die Höhe des entstandenen Schadens war vorerst noch nicht bekannt, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.
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