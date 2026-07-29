Rekord-Tempo mit Bobby-Car in Tirol: 149,875 km/h

Mit der Fahrt übertraf Marcel Paul seine bisherige Bestmarke von 2022 mit 130,72 km/h deutlich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der 34-jährige Deutsche Marcel Paul hat Dienstagnachmittag auf der Sellraintalstraße (L 13) in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) auf seinem umgebauten Bobbycar mit 149,875 km/h einen neuen Bobbycar-Tempo-Weltrekord aufgestellt. Damit brach er den bisherigen - von ihm stammenden - Geschwindigkeitsrekord von 130,72 km/h aus dem Jahr 2022. Zuvor hatte die zuständige Bezirkshauptmannschaft die Genehmigung für den Weltrekordversuch erteilt.

2, 4 Kilometer, bis 16 % Gefälle

Gegen 13 Uhr raste Paul die 2,4 Kilometer lange Straße hinunter, die ein Gefälle von bis zu 16 Prozent aufweist. Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa räumte der Waghalsige dabei ein, dass die Abfahrt wegen einiger leichter Kurven "besonders schwierig" gewesen sei. "Das lag an einigen leichten Kurven, in denen ich die Ideallinie fahren musste", sagte der Elektrotechniker. Das Rekord-Institut für Deutschland (RID) bestätigte seinen Tempo-Rekord. Der Deutsche hatte nach eigenen Angaben vor dem nunmehrigen Temporekord eine Trainingspause eingelegt. Stattdessen sei er "auf der Suche nach der perfekten Straße für einen Rekordversuch" gewesen.