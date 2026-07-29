ÖVP will Euroschein mit Stocker & Arnie

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) hat einen regelrechten Trend ausgelöst.

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Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) dürfte in der Regierung neuerdings ein Trendsetter sein. Der Politiker schlug mit seinem Ressort neue Designes für die Euro-Banknoten vor. Bekanntlich hat die Europäische Zentralbank kürzlich zehn neue Banknotenserien präsentiert, über die Bürgerinnen und Bürger bis 21. September bei einer Online-Umfrage abstimmen können.

Totschnigs (nicht ganz ernst gemeinter) Vorschlag sah jedenfalls als Inspiration die heimische Landwirtschaft vor.

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Nun springen auch andere Politikerinnen und Politiker auf den Trend auf. Der Instagram-Account der ÖVP schlägt nun etwa ein Design für den 20-Euro-Schein vor. Darauf zu sehen: ÖVP-Kanzler Christian Stocker mit "Terminator" Arnold Schwarzenegger. In dem Post wird auf die Online-Umfrage der EZB verwiesen. Aber: "Ein Motiv wurde bei den Vorschlägen eindeutig übersehen", heißt es dort dann mit einem Augenzwinkern.