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Schwarzenegger-20er

ÖVP will Euroschein mit Stocker & Arnie

Zwei Männer im Anzug lachen, rechts oben ein Entwurf eines 20-Euro-Scheins mit ihrem Bild.
© APA / Instagram (oe24 Montage)
Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) hat einen regelrechten Trend ausgelöst.
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Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) dürfte in der Regierung neuerdings ein Trendsetter sein. Der Politiker schlug mit seinem Ressort neue Designes für die Euro-Banknoten vor. Bekanntlich hat die Europäische Zentralbank kürzlich zehn neue Banknotenserien präsentiert, über die Bürgerinnen und Bürger bis 21. September bei einer Online-Umfrage abstimmen können.

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Totschnigs (nicht ganz ernst gemeinter) Vorschlag sah jedenfalls als Inspiration die heimische Landwirtschaft vor.

Nun springen auch andere Politikerinnen und Politiker auf den Trend auf. Der Instagram-Account der ÖVP schlägt nun etwa ein Design für den 20-Euro-Schein vor. Darauf zu sehen: ÖVP-Kanzler Christian Stocker mit "Terminator" Arnold Schwarzenegger. In dem Post wird auf die Online-Umfrage der EZB verwiesen. Aber: "Ein Motiv wurde bei den Vorschlägen eindeutig übersehen", heißt es dort dann mit einem Augenzwinkern.

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