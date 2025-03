Edlateich erfreut im Frühling mit klarem Wasser

Amstetten hat sich nun endlich daran gemacht, den Schandfleck im beliebten Edlapark zu reinigen.

Über die vergangenen Jahre bildete sich im Teich des Edlaparks in Amstetten eine Schlammschicht, weil sich zu viele Algen gebildet hatten. Spaziergänger im Park beschwerten sich zudem über den unangenehmen Geruch, den der faulige Teich verbreitete.

Kürzlich wurde die Stadt aktiv, wie Umweltgemeinderätin Michaela Pfaffeneder berichtet: "Der Teich wurde nun ausgepumpt und vom Schlamm befreit. Eine ökologische Bauaufsicht begleitete die Maßnahmen, um sicherzustellen, dass diese möglichst schonend durchgeführt werden."

Nun wird Pflegeverbesserung erarbeitet

Weiterhin wird nun an der Verbesserung der Pflege des Teiches gearbeitet, so Vizebürgermeister Markus Brandstetter: "Unsere Amstettner Teiche, wie jener im Edlapark, erfreuen sich großer Beliebtheit. Daher arbeiten wir laufend an Verbesserungen bei der Pflege und setzen auf naturnahe Konzepte. Wir wollen diese wichtigen Flächen möglichst lange fit halten, bevor in Zukunft teure Generalsanierungen notwendig werden“