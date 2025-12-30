40-Jährige in U6-Station beraubt und niedergeschlagen

Das verdächtige Duo konnte festgenommen werden.

Wegen eines versuchten Raubes ist am Montagabend ein Pärchen in Wien festgenommen worden. Die beiden sollen im Bereich der U6-Station Gumpendorfer Straße in Mariahilf auf eine Frau losgegangen sein. Die 40-Jährige wurde zu Boden geschlagen, anschließend wurde ihre Tasche durchsucht. Weil sie keine Wertgegenstände bei sich hatte, trat das Duo ohne Beute die Flucht an, wie die Polizei am Dienstag berichtete.

Polizisten waren zufälligerweise in der Nähe

Die 40-Jährige rannte den beiden nach und konnte sie beim Gumpendorfer Gürtel stellen. Durch die lautstarke Auseinandersetzung wurden zufälligerweise Polizisten, die gerade in der Nähe waren, aufmerksam und trennten die Streitenden.

Die Verdächtigen - eine 40-Jährige aus Bosnien-Herzegowina und ein 25-jähriger aus Syrien - wurden festgenommen. Die Überfallene erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen.