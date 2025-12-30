Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
U6 Station Gumpendorferstraße

Duo festgenommen

40-Jährige in U6-Station beraubt und niedergeschlagen

30.12.25, 11:40
Teilen

Das verdächtige Duo konnte festgenommen werden.

Wegen eines versuchten Raubes ist am Montagabend ein Pärchen in Wien festgenommen worden. Die beiden sollen im Bereich der U6-Station Gumpendorfer Straße in Mariahilf auf eine Frau losgegangen sein. Die 40-Jährige wurde zu Boden geschlagen, anschließend wurde ihre Tasche durchsucht. Weil sie keine Wertgegenstände bei sich hatte, trat das Duo ohne Beute die Flucht an, wie die Polizei am Dienstag berichtete.

Polizisten waren zufälligerweise in der Nähe

Die 40-Jährige rannte den beiden nach und konnte sie beim Gumpendorfer Gürtel stellen. Durch die lautstarke Auseinandersetzung wurden zufälligerweise Polizisten, die gerade in der Nähe waren, aufmerksam und trennten die Streitenden.

Die Verdächtigen - eine 40-Jährige aus Bosnien-Herzegowina und ein 25-jähriger aus Syrien - wurden festgenommen. Die Überfallene erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden