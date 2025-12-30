So hört sich Silvester auf Radio NÖ an

Auch in diesem Jahr sorgt der ORF Niederösterreich rund um Silvester für stimmungsvolle Unterhaltung, spannende Rückblicke zum Jahresende und einen gelungenen Übergang ins neue Jahr 2026.

Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu – und Radio Niederösterreich blickt am 31. Dezember zurück. Neben sportlichen Highlights und ernsten Momenten gab es 2025 auch einiges zum Schmunzeln, etwa als Elch Emil zum unverhofften Medienstar wurde. Im "Radio NÖ Jahresrückblick“ wird die Geschichten, Menschen und Überraschungen erinnert, die dieses Jahr geprägt haben. Außerdem kann man mit etwas Glück einen Jahresvorrat Sekt gewinnen – am 31. Dezember ab 10.00 Uhr.

Ab 20.00 Uhr erfüllen Silvia Schreiber und Roman Kreid Musikwünsche und führen durch den Silvesterabend inklusive Läuten der Pummerin und des Donauwalzers.

Musikalische Neujahrsgrüße des Tonkünstler-Orchesters

Das traditionelle Neujahrskonzert des Tonkünstler-Orchesters unter Dirigent Alfred Eschwé am ersten Tag des Jahres wie gewohnt mit Walzer, Polkas und Märschen von Johann Strauss über Giachino Rossini bis hin zu Franz Lehár. Sopranistin Kathrin Zukowski begleitet das Programm auf der Bühne des Festspielhauses in St. Pölten mit stimmungsvollen Arien. Durch das Konzert führt Moderator und Conférencier Christoph Wagner-Trenkwitz – den Abend moderativ eröffnet Radio NÖ-Moderatorin Ursula Pucher. Und Radio Niederösterreich sendet live zeitversetzt am Donnerstag, 1. Jänner 2026 um 20.00 Uhr in der Sendung "Klassik am Abend – Spezial".