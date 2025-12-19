Trump: Ukraine muss sich "schnell" bewegen

"Jedes Mal, wenn sie sich zu viel Zeit lassen, ändert Russland seine Meinung"

US-Präsident Donald Trump hat die Ukraine am Donnerstag zu mehr Tempo in den Verhandlungen über einen Plan zur Beendigung des Ukraine-Krieges gedrängt. Am Wochenende sind in Florida Gespräche des US-Sondergesandten Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner mit dem ukrainischen Chefunterhändler Rustem Umerow geplant. Russlands Präsident Wladimir dämpfte unterdessen Hoffnungen auf einen baldiges Ende des Kriegs in der Ukraine.

"Ich hoffe, die Ukraine bewegt sich schnell, weil Russland da ist", sagte Trump vor Journalisten im Weißen Haus: "Jedes Mal, wenn sie sich zu viel Zeit lassen, ändert Russland seine Meinung."

Am Wochenende sind in Miami Gespräche des US-Sondergesandten Witkoff und Trumps Schwiegersohn Kushner mit dem ukrainischen Chefunterhändler Umerow geplant, wie ein Vertreter des Weißen Hauses der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Die ukrainischen Unterhändler seien bereits auf dem Weg in die USA, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraina mit. "Am Freitag und Samstag wird unser Team in den USA sein."

Witkoff und Kushner treffen auch russische Verhandler

Witkoff und Kushner werden nach Angaben des US-Beamten am Wochenende zudem russische Vertreter in Miami treffen. Das Magazin "Politico" berichtete, dass auf russischer Seite der Kreml-Berater Kirill Dmitriew an den Verhandlungen teilnehmen werde.

Im Rahmen der internationalen diplomatische Bemühungen für ein Ende des seit vier Jahren andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatten sich Witkoff und Kushner in den vergangenen Tagen in Berlin unter anderem mit Selenskyj und Umerow getroffen. Im November trafen die US-Verhandler den russischen Präsidenten Wladimir Putin im Kreml. Nach Angaben aus verschiedenen Quellen gibt es Fortschritte bei der Frage künftiger Sicherheitsgarantien für Kiew; hoch umstritten ist weiterhin die Frage möglicher Gebietsabtretungen der Ukraine.