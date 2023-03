Frau mit perfekten Gedächtnis ging 'durch die Hölle'

Die Kalifornierin Jill Price leidet an einer Krankheit, die es ihr ermöglicht, sich an jeden Tag ihres Lebens in allen Einzelheiten zu erinnern.

Im Jahr 2000 begannen Forscher der University of California-Irvine mit der Untersuchung von Price, bei der später der erste Fall von Hyperthymesia-Syndrom diagnostiziert wurde, ein Begriff, der speziell für sie geprägt wurde.

In Interviews bestätigte Price, dass sie sich an alle Einzelheiten ihres Lebens ab dem Alter von 14 Jahren erinnern kann, einschließlich der Daten, an denen diese stattfanden, und der weiteren Ereignisse in der Welt, die zu dieser Zeit stattfanden, sofern sie sich dessen bewusst war.

Die Frau aus Los Angeles kann sich an peinliche erste Verabredungen und glückliche Erinnerungen ebenso gut erinnern wie an weniger lustige Ereignisse, darunter Kindheitstraumata, dramatische Auseinandersetzungen und Verluste. "Ich bin in meinem Leben durch die Hölle gegangen", sagte sie gegenüber HQBrain.

Das Price-Syndrom stellt die Annahme in Frage, dass das menschliche Gedächtnis dazu neigt, vergangene Ereignisse zu überarbeiten, wobei die Erinnerung durch den Lauf der Zeit und die emotionale Wirkung, die diese Ereignisse auf uns hatten, verändert wird.