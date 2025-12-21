Weniger Pleiten, weniger Schulden: Niederösterreich auf Kurs

Die Zahl der Privatinsolvenzen sinkt leicht, vor allem der Schuldenberg ist im Schrumpfen begriffen.

Nach dem Rekordjahr 2024 ist die Zahl der Privatinsolvenzen in Niederösterreich 2025 wieder gesunken. Wie der NÖ Wirtschaftspressedienst vermeldet, wurden laut Hochrechnung des Kreditschutzverbandes heuer 1.281 Schuldenregulierungsverfahren eröffnet, das sind um 22 weniger als im Jahr davor. Österreichweit zeigt sich hingegen ein anderes Bild: Hier stieg die Zahl der Verfahren minimal um 0,2 Prozent.

Auffällig ist vor allem der Rückgang der Schuldenlast. Die insolventen Niederösterreicher brachten es gemeinsam auf rund 160 Millionen Euro Verbindlichkeiten. Das sind fast 30 Prozent weniger als 2024. Im Schnitt liegen die Schulden pro Verfahren bundesweit bei rund 133.000 Euro. Besonders häufig trifft es ehemalige Selbständige, auf sie entfällt etwa ein Drittel aller Privatkonkurse. Weitere Auslöser sind Jobverlust, Krankheit, Scheidung oder ein zu lockerer Umgang mit Geld.