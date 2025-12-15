Hohe Kurse bei Tech-Aktien, doch Promis zittern

Die Tech-Aktien von Apple über Nvidia bis Microsoft zeigen neue Stärke, doch prominente Finanzprofis warnen.

Der Tech-Boom rollt weiter – doch auch die Zweifel halten an: Könnte die aktuelle Hausse der Tech-Aktien, die vor allem durch die KI-Phantasie am Leben gehalten wird, demnächst in einem heftigen Crash an den Finanzmärkten enden? Zu den Zweiflern gesellte sich nach Weltwirtschaftsforum und Bank of England zuletzt der umstrittene US-Milliardär Peter Thiel, Mitgründer von Palantir und PayPal:

Tech-Prophet steigt aus

Thiel war bisher über seinen Hedgefonds Thiel Macro LLC ein großer Nvidia-Aktionär, hat nun aber sämtliche Nvidia-Aktien verkauft – und noch eins draufgesetzt: Thiel verglich die aktuelle KI-Euphorie mit der Dotcom-Blase (und dem darauffolgenden Crash) der Jahrtausendwende. Zwar sei KI gekommen, um zu bleiben, ja sogar die Wirtschaft entscheidend zu prägen – nur werde es Jahrzehnte dauern.

Tatsächlich kostet die Nvidia-Aktie derzeit um die 175 Dollar, das ist deutlich weniger als der Höchstkurs von 212 Dollar. Verglichen mit dem Tief im vergangenen April bei 94 Dollar – als es wegen den Trump-Zöllen zu einem kurzfristigen Börsencrash kam - ist es aber immer noch ein Anstieg um stolze 86 Prozent. Dennoch haben es jetzt andere Tech-Aktien Thiel mehr angetan: Seine Anteile an Apple und Microsoft hat er behalten, teilweise auch (in reduzierter Form) die an Tesla.

Zweistellige Zuwächse

Tatsächlich zeigt sich bei Apple heuer eine kontinuierlich gute Kursentwicklung: Seit April, als eine Apple-Aktie 174 Dollar kostete, hat der iPhone-Konzern rund 60 Prozent zugelegt und kostet aktuell 278 Dollar.

Weniger dynamisch geht es bei Microsoft zu: Das Trump-Tief im April lag bei rund 352 Dollar, aktuell kostet die MS-Aktie 478 Dollar (plus 35 Prozent). Microsoft ist bekanntlich tief im KI-Boom investiert und schießt Milliardenbeträge bei OpenAI zu. Immerhin hat die Aktie im November „Buy“-Empfehlungen von großen Investmentbanken wie JP Morgan erhalten. Auch bei Meta (Facebook) bedeutet der aktuelle Kurs von 644 Dollar ein Plus von knapp 33 Prozent seit dem April-Tief, ähnlich wie Amazon (plus 32 Prozent).

Viel stärker unterwegs ist die Alphabet-Aktie (Google): Sie steht aktuell bei 309 Dollar, was eine glatte Verdopplung seit dem Tief im April 2025 bedeutet. Derzeit scheint Google ja sogar OpenAI im KI-Rennen zu überholen, hat im Gegensatz zu diesem aber ein boomendes Stammgeschäft, das längst riesige Gewinne schreibt. Allerdings ist die Google-Aktie in den Augen mancher Analysten nun schon richtig teuer geworden – deshalb gibt es von JP Morgan aktuell nur noch „Overweight“ statt Buy.

Der Außenseiter bei den Tech-Aktien ist Tesla, wo die US-Politik stark hineinspielt: Trump und Tesla-Boss Elon Musk haben sich bekanntlich zerstritten, Stromer stehen im Weißen Haus nun nicht mehr hoch im Kurs. Die gute Nachricht für Tesla-Aktionäre: Aktuell kostet die Aktie 458 Dollar, das ist glatt doppelt so viel wie im April. Die schlechte Nachricht: Von ihrem Alltimehigh ist die Musk-Aktie damit immer noch ein Stück entfernt und seit Herbst geht es im Wesentlichen nur noch unsicher auf und ab.