Hacker-Angriff auf Bundestag während Selenskyj-Besuch

Am Montag, als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Bundestag zu Besuch war, kam es zu einem unerwarteten Ausfall des E-Mail- und Internet-Zugangs. Der Vorfall sorgte für Verwirrung und betraf mehrere Fraktionen.

Am Montag gegen 14:30 Uhr gab es im Bundestag laut BILD-Informationen massive technische Störungen. Die Internetverbindung sowie das Intranet fielen aus, was verschiedene Bundestagsabgeordnete und Fraktionen betraf.

Ein Sprecher der Bundestagsverwaltung bestätigte den Vorfall : „Wir haben seit ca. 14:30 Uhr einen größeren Ausfall, der gegenwärtig noch andauert.“

Keine Internetverbindung – aber Strom vorhanden

Die Störung führte dazu, dass nicht nur das Internet, sondern auch das interne Netzwerk des Bundestags betroffen war. Sogar die Drucker fielen aus, was auf eine mögliche Beeinträchtigung der Bundestagsserver hindeutet. Die Stromzufuhr war jedoch weiterhin gewährleistet, was zumindest einige grundlegende Funktionen aufrechterhielt.

Polizei blockiert Zugänge

Nachdem der Ausfall festgestellt wurde, reagierte die Polizei sofort. Aufgrund der für den Besuch von Präsident Selenskyj ergriffenen Sicherheitsvorkehrungen wurden die Straßen rund um den Bundestag abgeriegelt, und sogar Sonder-Zugangsberechtigungen wurden nicht mehr durchgelassen. Die Straßen waren daraufhin menschenleer.