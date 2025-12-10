Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Jubilant Sykes
© Getty Images

Hintergründe unklar

Berühmter Opernsänger erstochen: Sohn festgenommen

10.12.25, 23:45
Teilen

Der US-Opernsänger Jubilant Sykes ist getötet worden. 

Der 71-Jährige sei mit Stichwunden in seinem Haus in Santa Monica gefunden und für tot erklärt worden, teilte die zuständige Polizei mit. Der 31 Jahre alte Sohn des Sängers war demnach im Haus und wurde festgenommen. Die Ermittler verdächtigen ihn, seinen Vater getötet zu haben. Die Hintergründe der Tat würden nun untersucht, hieß es.

Sykes war ein gefeierter und Grammy-nominierter Bariton-Sänger, der im Lauf seiner Karriere an vielen berühmten Opernhäusern auch in Europa aufgetreten war.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden