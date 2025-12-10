Ballermann-Beauty Mia Julia: SO viel verdient sie nur mit Erotik-Inhalten

Die Sängerin ist als Party-Musikerin erfolgreich, doch ihr zweites Standbein scheint noch viel mehr Geld zu bringen.

Mallorca kennt sie als Party-Queen, Deutschlands Fans als Entertainerin – und jetzt bestätigt ein Ranking, was ihre Anhängerschaft längst geahnt hat: Mia Julia spielt auch in der Welt der Erotik-Creatorinnen ganz vorne mit. Laut dem Online-Portal „BestFans“ führt sie das Jahresranking an und lässt dabei prominente Namen wie Ex-„Berlin – Tag & Nacht“-Darstellerin Anne Wünsche (34) und Linda Lanuu hinter sich.

Mehr als 64.000 Fans verfolgen die Angebote der früheren Pornodarstellerin. Manche sichern sich ein monatliches Abo um 39,95 Euro, andere zahlen für einzelne Bilder. Wie viel sie damit genau verdient, hält sie geheim. Laut Einschätzungen könnte sie damit aber mehr als 500.000 Euro jährlich verdienen.





Auf der Plattform erfüllt Mia Julia die unterschiedlichsten Wünsche ihrer Fans: „Füße, Dirty Talk, Pornos, Fotos, meine Real-Dates, in denen ich echte Swinger-Dates begleite“, erklärt sie. „Ich bin offen. Die Grenzen sind aber klar: Nichts gegen den Willen, nur volljährige Personen und Respekt stehen immer an erster Stelle.“

Sexualität als Symbol der Freiheit

Die Auszeichnung als „Erotik-Creatorin des Jahres“ bezeichnet sie selbst als „Ritterschlag für meinen Lifestyle“. Sex und Zärtlichkeit seien schon immer Teil ihres Lebens gewesen: von den ersten „Bravo“-Heften über Aktshootings bis zum Einstieg in die Swingerwelt und später die Pornografie. „Das alles war ein Weg in meine Freiheit“, sagt Mia Julia. „Selbstbestimmt, mit erhobenem Mittelfinger an alle, die Frauen kleinhalten wollen. Es ist mein Leben, mein Weg und für mich und meinen Mann ein Symbol absoluter Freiheit.“

Dennoch bleibt ihre Hauptleidenschaft das Singen – auf Mallorca und in Deutschland. In der Saison tritt sie zweimal wöchentlich im „Megapark“ auf und soll laut Schätzungen pro Auftritt rund 11.000 Euro verdienen, was sie zur bestbezahlten Sängerin im Park macht. Anderswo auf Mallorca liegen die Gagen zwar niedriger, doch Auftritte bei Partys und Festivals bringen auch hier ein sattes Honorar von geschätzten 30.000 bis 35.000 Euro für etwa 45 Minuten Bühnenzeit. In der Hauptsaison kann sie an Wochenenden drei bis vier Shows an einem Tag absolvieren.