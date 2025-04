Ballermann-Star Mia Julia versext die Donauinsel

Mit Spannung erwartet wird beim Donauinsel Open Air der Auftritt von Ballermann-Star Mia Julia am 23. Mai. Die bekanntermaßen mehr als freizügige Sängerin versext nicht nur auf, sondern auch hinter der Bühne und lässt sich ein XXL-Jacuzzi für sich und ihre „engsten“ Freunde aufstellen

Ein Yoga-Schrein mit ätherischen Ölen (Justin Biber), eine Boa Constrictor (Mötley Crüe) oder eine Umkleide, die wie ein Wohnzimmer eingerichtet ist (Rihanna) – in Sachen Sonderwünsche brauchen Konzertveranstalter ein dickes Fell und gute Nerven. Im Fall von Mia Julia und ihrem Auftritt am Donauinsel Open Air 2025 (16. & 17. sowie 23. & 24. Mai) muss ein Lastwagen den Sonderwusch der Sängerin erfüllen. Da Mia auf der Bühne ihren Fans eine besonders heiße Show verspricht, wünscht sie sich Backstage eine Abkühlung in Form eines XXL-Jacuzzi für sich und ihre besten Freunde, um darin gemeinsam zu plantschen. Damit nicht genug. Gedämpftes Licht und Entspannungsmusik sollen für eine relaxte Atmosphäre sorgen, Chlortabletten garantieren die nötige Hygiene.

Mia Julia © Getty ×

Vier Events, zwei Wochenenden, die größten Stars der 80er, 90er und von heute

Mit weniger Sonderwünschen, dafür aber mit unvergesslichen Songs im Gepäck, reisen die anderen 46 Bands und Künstler nach Wien, um an vier Thementagen die größten Hits der 80er, 90er, des Millenniums und vom Ballermann zu präsentieren. Los geht’s mit dem „Forever Young - Das 80er Festival“ am Freitag, den 16. Mai, und den größten Stars dieser Zeit. Einen Tag später folgt mit „Millennium Beats“ das größte Festival mit Musikern der 2000er-Jahre. Eine Woche später, am Freitag, den 23. Mai, kommen beim „Baller Island“ Fans der Baleareninsel auf ihre Rechnung. Den Schlusspunkt dieser bunten Musikreihe bildet das „90er Festival“ mit seinen unvergesslichen Hits.

Mia Julia © Getty ×

Wer beim "Baller Island" dabei ist, braucht ordentlich Ausdauer, denn „Mia Julia“ wird dem Publikum ordentlich einheizen. Unterstützung bekommt sie von weiteren Ballermann-Stars: Freuen Sie sich auf „Almklausi“, der mit seinem Hit „Mama Laudaaa“ für Stimmung sorgt, und auf „Die Atzen“, die mit „Das geht ab“ und „Disco Pogo“ die Bühne zum Beben bringen. Auch „Ikke Hüftgold“ ist mit von der Partie und verspricht mit „Bumsbar“ ausgelassene Partystimmung. „Isi Glück“ bringt mit „Hände hoch Malle“ die Menge zum Tanzen, während „Frenzy“ mit „Jung blöd besoffen“ live beste Unterhaltung garantiert.

© Getty ×

„Julian Sommer“ nimmt das Publikum mit seinem Song „Dicht im Flieger“ mit auf eine musikalische Reise. Mit „Johnny Däpp“ heizt „Lorenz Büffel“ die Partyszene weiter an, und „Markus Becker“ bringt mit „Das rote Pferd“ alle zum Mitsingen. „Marry“ begeistert mit „Wir fahr'n zum Ballermann“, während bei „Tobee“ mit „Helikopter“ Stimmung abhebt. Den krönenden Abschluss liefert „Rumbombe“ mit „Sauf die Insel leer“. Prost auf eine unvergessliche Partynacht!