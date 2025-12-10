Jetzt ist es fix: „Last Christmas“ bricht DIESEN Rekord

Geliebt, gehasst und milliardenfach gestreamt. „Last Christmas“ lässt niemanden kalt und feiert jetzt neue Chart-Rekorde.

“Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away” Seit mittlerweile 41 Jahren polarisieren diese Songzeilen: geliebt oder gehasst und bereits über fünf Milliarden Mal gestreamt! Der 1984 veröffentlichte Weihnachts-Klassiker von Wham!, der es bei uns erst im Jahr 2022 auf Platz 1schaffte, lässt niemanden kalt und sorgt jetzt für einen neuen Pop-Hype.

© Sony Music

In England sicherte sich „Last Christmas“ nämlich diese Woche den Titel als „bestverkaufter Weihnachts-Hit aller Zeiten.“ Mit 6,36 Millionen verkauften Einheiten stürzte man den bisherigen Spitzenreiter „‘Do They Know It’s Christmas?" von Band Aid vom Weihnachts-Thron. Dazu liegen Wham! im britischen All-Time-Verkaufsranking schon auf Platz 3. Geschlagen nur von Ed Sheeran (Shape Of You) und The Killers (“Mr. Brightside”). Es ist jedoch anzunehmen dass Wham! rund um die Weihnachtszeit zumindest The Killer sogar noch überholen werden.

© Sony Music

© Getty Images

Auch in den USA schafft „Last Christmas“ einen neuen Chart-Rekord. Mit Platz 2 der Billboard-Charts gibt’s für Wham! die beste Chartplatzierung aller Zeiten. „Es ist ein wunderbarer Beweis dafür, welch besonderen Platz das Lied in so vielen Herzen einnimmt, und etwas, worauf sein Komponist George Michael ungemein stolz gewesen wäre“ jubelt Wham!-Star Andrew Ridgeley über die neue Bestmarke.

© Sony Music

Das ist die aktuelle Wertung der Austria Top 40:

1. Mariah Carey, "All I Want For Christmas Is You"

2. Wham!, "Last Christmas"

3. Brenda Lee, "Rockin' Around The Christmas Tree"

4. Shakin' Stevens, "Merry Christmas Everyone"

5. Taylor Swift, "The Fate of Ophelia"

© Sony Music

Auch in Österreich, wo der Wham!-Klassiker ja auf Platz 2 der ewigen Chart-Bestenliste liegt, ist „Last Christmas“ wieder auf Gold-Kurs: In den Austria Top 40 stürmen Wham! damit in der bereits 129. Chart-Woche bis auf Platz 2 hoch. Geschlagen nur von Mariah Carey. Ihr 1994er Hit „All I Want For Christmas Is You“ ist weltweit sogar noch erfolgreicher: 16 Millionen verkaufte CDs, 102 Wochen in den heimischen Charts und 100 Millionen Dollar Tantiemen.