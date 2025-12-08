Alles zu oe24VIP
Kylie Jenner
© Getty Images

Wegen Ring vom Ex

Liebes-Aus bei Kylie Jenner und Timothée Chalamet?

08.12.25, 16:16
Kylie Jenner postet auf Instagram Fotos vor einem Weihnachtsbaum und trägt dabei einen Ring, der einst von ihrem Ex Travis Scott stammt. Gerüchte um ihre Beziehung zu Timothée Chalamet halten weiterhin an. 

Die Adleraugen der Fans entdeckten den Diamantring, den Kylie Jenner auf den neuen Instagram-Fotos trägt. Der Ring wurde ihr im November 2021 von Travis Scott geschenkt und ist Teil eines Ring-Sets "Toi et Moi". Der zweite Ring aus dem Set wurde ihrer Tochter Stormi übergeben. Offiziell ist Kylie Jenner weiterhin mit Schauspieler Timothée Chalamet liiert. Seit Wochen kursieren jedoch Gerüchte, dass es zwischen den beiden kriseln könnte. Das Paar wurde seit Monaten nicht mehr gemeinsam gesehen. Ihre Beziehung machten sie im September 2023 öffentlich und zeigten sich danach bei Basketballspielen oder Konzerten. In sozialen Netzwerken und der Reality-Show "The Kardashians" ist Chalamet bisher nicht aufgetreten.

Chalamet Jenner
© Getty Images

Spekulationen über Ring

Travis Scott Stormi Kylie Jenner
© Getty Images

Während einige Fans vermuten, dass der Ring auf eine mögliche Versöhnung mit Travis Scott hinweist, betonen andere, dass Kylie ihn vielleicht aus sentimentalen Gründen, insbesondere wegen ihrer Tochter Stormi, trägt. Kylie und Travis sollen im Guten auseinandergegangen sein und kümmern sich gemeinsam um ihre beiden Kinder Stormi und Aire Webster. Im November wurde Chalamet von "Vogue" auf die Beziehung angesprochen, wich aber aus: "Ich sage das nicht aus Angst, ich habe einfach nichts zu sagen."

