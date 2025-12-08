Kate Winslet ätzt gegen Botox, Filler und Diätwahn in Hollywood

Kate Winslet kritisiert in einem Interview mit "The Times" Botox, Filler und Abnehmpillen. Die Schauspielerin sorgt sich um junge Frauen und deren Verständnis von echter Schönheit.

Oscar-Preisträgerin Kate Winslet äußert sich kritisch über die Schönheitsideale in Hollywood. Junge Frauen hätten "keine Vorstellung mehr davon, was Schönheit wirklich bedeutet", erklärt sie. Stattdessen gehe es nur noch um Perfektion für Likes, Filter und Illusionen.

Kate Winslet, Chiwetel Ejiofor und Prinzessin Kate © Getty

Winslet, seit Jahren eine Stimme der Body-Positivity-Bewegung, warnt: "Da draußen herrscht ein verdammtes Chaos. Manche wollen um jeden Preis jemand anderes sein. Aber wissen die überhaupt, was sie da in ihren Körper packen? Die Missachtung der eigenen Gesundheit ist erschreckend." Besonders Diätpillen und Abnehmmittel sieht sie kritisch: "Wenn das Selbstwertgefühl eines Menschen so sehr vom Aussehen abhängt, ist das beängstigend."

© FilmMagic

Natürliche Schönheit als Prinzip

Die Schauspielerin lebt ihren natürlichen Look kompromisslos. Am Set ihres Films "Lee" weigerte sie sich, ihren Bauchspeck zu verstecken: "Ich bin stolz darauf, denn es ist mein Leben. Es käme mir nicht in den Sinn, das zu verbergen." Ihr Erfolgsrezept: Schlaf, gesunde Ernährung und Selbstfürsorge. Kurz vor roten Teppichen setzt sie auf Wasser: "Haltet euren Körper hydratisiert. Eure Haut wird es euch danken."

© Getty Images

Klares Statement

Winslet betont: "Der 'Hollywood-Look' ist ein Mythos. Vier Stunden Maske, tägliche Gesichtsbehandlungen, und niemand sieht im echten Leben so aus." Sie appelliert: "Schönheit kommt von innen. Wir müssen aufhören, so brutal mit uns selbst zu sein." Mit diesen Worten stellt sie sich gegen den aktuellen Trend zu künstlicher Perfektion in Hollywood.