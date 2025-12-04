Alles zu oe24VIP
Josef Kleindienst
© Josef Kleindienst

Kurioser Streit

Ex-Austro-Cop will sich Rechte an "James Bond" sichern

04.12.25, 14:59
Der Markenstreit um "James Bond" spitzt sich zu: Der österreichische Bauunternehmer und Ex-Polizist Josef Kleindienst (62), wohnhaft in Dubai, beansprucht die Markenrechte für sich.  

Offiziell liegen Die Markenrechte von "James Bond" aktuell bei der US-Firma Danjaq, LLC, die hinter der Bond-Filmreihe steht. Kleindienst argumentiert jedoch, die Marke werde nicht ausreichend genutzt, und beantragte beim EUIPO (European Union Intellectual Property Office) den Verfall.

James Bond
© Getty

Nachdem sein deutscher Anwalt im Sommer wegen offener Honorare das Mandat niederlegte, führt inzwischen ein anderer Anwalt das Verfahren fort. Erste Erfolge verzeichnete Kleindienst bereits in der Schweiz, wo die Marke „James Bond“ in bestimmten Bereichen – etwa Nachtklub-Services, Gastronomie und Immobilienservices – bereits vorläufig auf ihn eingetragen wurde. Allerdings läuft dort noch ein Widerspruchsverfahren. Der internationale Markenkrimi geht damit in die nächste Runde.

