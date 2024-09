Brad Pitt: Das ist sein geheimer Jungbrunnen

Bei den Filmfestspielen in Venedig strahlte Brad Pitt und wirkte fit, munter und auf keinen Fall wie 60 Jahre alt

Brad Pitt scheint nicht zu altern. Der Oscar-Preisträger wirkt jung und frisch wie eh und je, obwohl er inzwischen 60 Jahre alt ist. Andere Stars setzen auf Botox, Hautstraffungen & Co., um ihr junges Ich zu bewahren. Pitt allerdings setzt auf etwas ganz anderes.

Brad Pitt © Getty ×

Der renommierte Schönheits-Chirurg Bruce Reith analysierte für die deutsche "Bild"-Zeitung, was Brad machen ließ, um so frisch auszusehen. "Wahrscheinlich hat er, wie viele seiner Kollegen, sogenannte Exosome eingesetzt. Das sind Botenstoffe, die aus den Stammzellen der Plazenta gewonnen werden und den Alterungsprozess der Haut verlangsamen und sogar umkehren können", so der Münchner Beauty-Doc. "Jung durch Plazenta" soll angeblich der neue Trend in Hollywood sein.

Brad Pitt & George Clooney © Getty ×

Doch damit nicht genug, soll Pitt auch noch mehr gemacht haben. "Auffällig ist die markante Kieferlinie. Dies könnte durch die Verwendung von Hyaluronsäure-Füllstoffen erreicht worden sein. Durch strategisches Spritzen entlang des Kiefers entsteht eine stärkere, klar definierte Kontur, die ihm ein jugendlicheres und dynamischeres Aussehen verleiht", erklärt der Arzt.

Übertreiben will es der Hollywood-Star aber nicht. Pitt dürfte ein natürliches Aussehen extrem wichtig sein. "Zornesfalte" und Krähenfüße sowie die Stirnfalten sind unverändert. "Er will sein markantes Erscheinungsbild erhalten und gleichzeitig subtil optimieren", so Reith.

Brad Pitt & Ines de Ramon © Getty ×

Vielleicht ist es aber auch nicht seine neue Liebe Ines de Ramon, die ihn am Red Carpet in Venedig so sehr zum strahlen brachte - sie ist ohnehin sein schönster Jungbrunnen.