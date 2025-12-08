Miley Cyrus spricht offen über ihre Papier-Phobie

Miley Cyrus spricht bei "Jimmy Kimmel Live" über ihre ungewöhnliche Phobie: Sie kann Papier nicht ertragen, selbst Briefe bleiben ungeöffnet.

Popstar und Schauspielerin Miley Cyrus hat im US-Fernsehen über ihre ausgeprägte Abneigung gegen Papier gesprochen: "Ich hasse Papier. Schon beim Anschauen möchte ich mich übergeben." Besonders schlimm sei der Winter, weil "alle haben trockene Hände und alle berühren Papier", erklärt sie.

Miley Cyrus strahlte bei der Premiere in einem atemberaubenden Kleid. © Getty Images

Cyrus öffnet keine Briefe und liest keine Zeitungen. "Es ist eine Phobie. Und ich brauche Hilfe", sagt sie. Mit der Zeit werde die Angst sogar schlimmer. Daher überlegt sie, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, etwa durch Hypnose: "Es muss eine Art von Intervention geben."

Pakete nur draußen

Miley Cyrus und Maxx Morando © Getty Images

Wenn Miley im Internet bestellt, öffnet ihr Verlobter Maxx Morando die Pakete – allerdings nur draußen, nicht in der Wohnung. Die Abneigung gegen Papier begann in ihrer Kindheit auf langen Autofahrten zwischen Nashville und Toronto. Ihre Brüder hätten Papier zwischen den Händen gerieben, um sie zu ärgern. Dank Tablets und E-Book-Readern seien viele Probleme gelöst worden. Und wenn sie eines Tages ein eigenes Buch schreiben wolle, dann nur auf Wachs-Papier.