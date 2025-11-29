Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Bayern Fans Hoeneß
© Getty

Aufstand

Bayern-Fans attackieren Ehrenpräsident Uli Hoeneß

29.11.25, 16:52
Teilen

Während dem Spiel zwischen dem FC Bayern und St. Pauli wurde Ehrenpräsident Uli Hoeneß von den eigenen Anhängern attackiert.

Im Vorfeld der aktuellen Runde der deutschen Bundesliga war es 12 Minuten lang still in der Allianz Arena. Die Hardcore-Fans der Bayern protestierten gegen die Ideen von manchen Vereinsbossen, die das 50+1-System kippen wollten.

Es ist eine Regelung, die die Übernahme von Großinvestoren verhindern soll und den Mitgliedern der Vereine ein Stimmrecht zusichert. Dietmar Hopp in Hoffenheim und Red Bull in Leipzig haben das System bereits ausgetrickst, wofür es stets Proteste gegen die handelnden Personen gab.

Jetzt zog sich auch Uli Hoeneß wieder einmal den Fan-Zorn zu. Der Münchner Ehrenpräsident hatte im „OMR“-Podcast ganz offen die Abschaffung der Regel gefordert. „Ich glaube, über kurz oder lang muss in Deutschland die 50+1-Regelung fallen. Das ist nicht wichtig für Bayern München, denn wir können mithalten mit unseren Möglichkeiten“, sagte er und fügte hinzu: „Insofern kann ich mich sehr dafür einsetzen, ohne eigene Vorteile zu erzielen. Ich glaube einfach, dass es für viele Vereine hilfreich wäre, wenn sie internationales Geld einnehmen könnten.“

Fans melden sich zu Wort

Das ließen die Anhänger nicht auf sich sitzen und attackierten die Vereinsikone frontal. Auf einem Spruchband, das im Stadion ausgerollt wurde, stand: "Uli, wann wird es auch dir endlich klar... Fußball in Deutschland – ohne 50+1 nicht vorstellbar!"

Anders als in München ist die Sicht der Dinge in Dormtund. Dort verteidigt Präsident Hans-Joachim Watzke, der auch Aufsichtsratschef der Bundesliga ist, die oft diskutierte Regel. "Ich hoffe, dass Herr Watzke, der ja ein großer Gegner ist, sich irgendwann mal breitschlagen lässt, darüber vernünftig nachzudenken", bleibt Hoeneß seinem Kurs treu.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden