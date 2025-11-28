Oliver Glasner angelt nach Bayern-Kicker

Immer wieder gibt es Gerüchte, wonach auch der FC Bayern an Oliver Glasners Marc Guehi interessiert sein soll. Nun gehen die Gerüchte einmal in die andere Richtung, denn Crystal Palace arbeitet an einem Wintertransfer eines Münchners.

So berichtet die "SportBild", die Engländer arbeiten an einer Verpflichtung von Außenverteidiger Sacha Boey. Kontakt haben die beiden Vereine schon aufgenommen.

Auch eine Ablösesumme wurde bereits genannt, denn Christoph Freund und Co. fordern rund 15 Millionen Euro für den Franzosen. Ein Transfer scheint durchaus möglich.

Entgegenkommen wegen Guehi?

Der 25-Jährige hat unter Vincent Kompany seinen Platz an ÖFB-Überflieger Konrad Laimer verloren und kam, auch aufgrund von Verletzungen, seit seinem Wechsel 2024 nur zu 37 Einsätzen bei den Bayern.

Sollte der deutsche Rekordmeister wirklich an einem Transfer von Glasners Innenverteidiger Marc Guehi arbeiten, könnte ein Entgegenkommen bei der Boey-Ablöse natürlich auch förderlich sein.