Hammer-Gerücht: Glasner wird neuer Liverpool-Trainer

Jetzt könnte alles ganz schnell gehen.

Liverpools Krise wird immer schlimmer. Nur wenige Tage nach dem blamablen 0:3 gegen Nottingham setzte es in der Champions League die nächste Heimpleite. Der englische Meister ging gegen PSV Eindhoven an der Anfield Road mit 1:4 unter.

Die Luft für Arne Slot wird nun immer dünner, viele Fans fordern bereits die Entlassung des Holländers. In den Medien wird bereits spekuliert, wer den Meister-Trainer beerben könnte, - genannt wird dabei auch immer wieder Oliver Glasner.

Arne Slot steht bei Liverpool vor dem Aus © Getty

Glasner oder doch Klopp?

Der Österreicher hat sich in England einen hervorragenden Ruf erarbeitet, dem 51-Jährigen wird absolut zugetraut, Liverpool wieder auf Schiene bringen zu können. Crystal Palace würde zwar eine ordentliche Ablösesumme für den Erfolgstrainer verlangen, eine Einigung scheint allerdings im Bereich des Möglichen.

In den englischen Medien werden aber auch andere Trainer gehandelt. So könnte etwa Jürgen Klopp als „Feuerwehrmann“ zurückkehren und die Reds zumindest bis Saisonende betreuen. Aber auch Xabi Alosno scheint im Rennen zu sein: Der ehemalige Liverpool-Spieler steht bei Real in der Kritik und könnte einen fliegenden Wechsel wagen.