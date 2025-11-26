Real-Hammer: Alonso-Entlassung angeblich schon terminiert

Ist das Aus von Startrainer Xabi Alonso bei Real Madrid näher, als der Klub wahrhaben will? Die „Königlichen“ stecken zum Jahresende tief im Formloch.

Nach sechs Siegen in Serie folgten plötzlich drei Spiele ohne Erfolg: die klare Champions-League-Niederlage in Liverpool (0:1), dazu zwei bittere Liga-Patzer gegen Rayo Vallecano (0:0) und Aufsteiger Elche (2:2). Ergebnisse, die in Madrid längst die Krisensirenen heulen lassen.

Der Glanz der Anfangswochen ist verflogen – und Alonso, im Sommer als Hoffnungstrainer gestartet, steht plötzlich massiv unter Druck. In Spanien kursieren bereits Gerüchte über einen möglichen Entlassungstermin. Journalist Roberto Gómez gießt zusätzlich Öl ins Feuer. Bei Radio Marca erklärt er, Alonso sitze „nicht mehr sicher im Sattel“. Das Hauptproblem: die Kabine.

Vinicius-Forderung: Alonso oder ich!

Laut der vereinsnahen Marca soll es zu einer „Entfremdung zwischen Trainer und Team“ gekommen sein. Vor allem Alonsos Entscheidungen im jüngsten Ligaspiel sorgten für Kopfschütteln: Vinícius Júnior nicht in der Startelf, formschwache Spieler wie Dean Huijsen und Álvaro Carreras trotzdem gesetzt, Rodrygo ebenfalls fragwürdig. Gómez’ hartes Urteil: „Die Aufstellung war eine Katastrophe.“

Damit wird das Champions-League-Duell gegen Olympiakos Piräus am Mittwoch (ab 21 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) zum echten Schicksalsspiel. Es geht nicht nur ums Resultat – sondern darum, ob das Team überhaupt noch für seinen Trainer läuft. The Athletic berichtet sogar, dass Vinícius seinen Vertrag bei den Königlichen nicht verlängern wolle, solange das Verhältnis zu Alonso so angespannt sei.

Alonso selbst bleibt cool

Andere Medien widersprechen jedoch und berichten, Alonso genieße weiterhin die volle Rückendeckung von Präsident Florentino Pérez. Und auch der Ex-Leverkusen-Coach selbst gibt sich nach außen gelassen: „Ich bin nicht der erste Trainer in so einer Situation. Wichtig ist, Willen und Selbstkritik zu zeigen.“

Kommt es dennoch zur Trennung, dürfte Alonso nicht lange ohne Verein bleiben. Der gut vernetzte X-Account Indykaila berichtet, dass der Spanier im Falle einer Freistellung zu einer Rückkehr zum FC Liverpool tendieren könnte – sollte Arne Slot die Reds nicht stabilisieren können.